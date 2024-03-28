ЗС РФ просунулися біля Бахмута і підійшли до Часового Яру: що відбувається на фронті (карта)

Армія РФ почала перекидати техніку та особовий склад вздовж наземних ліній звʼязку через Кадіївку, Первомайськ і Попасну, які пролягають через трасу Луганськ — Бахмут, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації просунулися на захід від Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 27 березня.

Російські військкори заявили, що окупанти нібито просунулися на 1,15 кілометра в глибину та 1,86 кілометра в ширину біля залізниці та шосе Хромове — Часів Яр. Один із мілблогерів зауважив, що нібито підрозділи 98-ї дивізії повітряно-десантних військ наступають біля Іванівського і перебувають в межах 500 метрів від Часового Яру.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявили 24 березня про захоплення Іванівського російським 102 мотострілецьким полком, проте аналітики не спостерігали візуальних доказів цьому.

Позиційні бої тривали біля Веселого, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Шумів і Південного. Український військовий оглядач зазначив, що росіяни активізували перекидання військової техніки й особового складу вздовж наземних ліній звʼязку через Кадіївку, Первомайськ і Попасну, проте не розповів детальніше про призначення цих перекидань.

"Кадіївка, Первомайськ і Попасна пролягають уздовж траси Луганськ — Бахмут, яка пролягає безпосередньо з російського тилу в окупованій Луганській області до Бахмута", — додали аналітики.

Бахмутський напрямок

Ситуація на Бахмутському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося відбити чотири атаки в районі Іванівського та Андріївки, де окупант намагався покращити своє тактичне положення з підтримкою авіації. Росіяни завдали авіаудари біля Нового, Дружби Донецької області, тоді як під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, а саме Богданівка, Васюківка, Часів Яр та інші.

Нагадаємо, 26 березня офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що ситуація в районі Бахмута Донецької області складна. Противник намагається шукати слабкі місця та штурмувати позиції ЗСУ.

24 березня стало відомо, що прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу "Помста" знищили російський міномет біля Бахмута. Прикордонники зауважили, що росіяни намагалися захистити техніку в незвичний спосіб — прикували міномет ланцюгами.