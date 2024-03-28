"Просто Перша світова": у Білогорівці бійці ЗСУ ведуть підземні бої з окупантами (фото)

ЗС РФ намагаються вибити бійців ЗСУ з катакомб за допомогою керованих авіабомб. У Генштабі повідомили, що окупанти робили спроби прорвати українську оборону на цьому напрямку.

На Луганщині в Білогорівці бійці Сил оборони України ведуть підземні бої з російськими окупантами. Для цього використовують промислові тунелі. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

"Муд Білогорівки в одному фото. Так, це ті самі катакомби, які йдуть від промки аж до самого села, в середині них на території місцевої промзони часто йдуть бої. Частенько було таке, що наші в тунелі, а над ними вже п**ари", — розповів він.

Він додав, що ЗС РФ намагаються вибити бійців ЗСУ з катакомб, для цього намагаються їх зруйнувати скидами керованих авіабомб.

"З поверхні п**ари по тунелях постійно працюють КАБами, щоб пробити дірку та повторити ''прохід через трубу'' як в Авдіївці. Просто Перша світова, лазити там — таке собі задоволення", — повідомив "Алекс".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 березня повідомлялося, що на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Раніше "Алекс" розповідав, що 15 бійців ЗСУ заблокувало в тунелі під окупантами в Білогорівці. Того дня ворог авіаційними бомбами обвалив споруди одного з тунелів, де перебували українські захисники.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ змогли вийти з Білогорівки на Луганщині з позицій, які перебували просто під носом окупантів. Поки вони сиділи заблокованими в тунелі, їм стабільно підкидували їжу та БК.