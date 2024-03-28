"Вживаємо превентивних заходів": киян попередили про загрозу проникнення ДРГ до столиці

Силові та військові структури, за даними КМВА, посилять увагу до місць скупчення людей та забезпечать дотримання публічної безпеки. Адміністрація також не виключає, що РФ може залучити своїх агентів для дестабілізації ситуації у Києві.

На територію Києва можуть проникнути диверсійно-розвідувальні групи ворога та агенти російських спецслужб. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він розповів, що останні заяви противника щодо намірів збільшити кількість ракетних ударів, спрямованих на цивільні обʼєкти й мирних жителів стали приводом засідання Ради оборони Києва.

"Не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці", — сказав Сергій Попко.

За його словами, Рада оборони столиці вирішила опрацювати питання щодо проведення заходів у Києві із залученням великої кількості людей. Крім цього, будуть переглянуті нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності містян з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних та розважальних заходів, та в місцях скупчення людей.

Натомість силові й військові структури столиці посилять увагу до місць скупчення людей та забезпечать дотримання публічної безпеки й порядку. Тоді як постійний доступ громадян до укриттів і готовність пунктів незламності до використання забезпечать відповідальні структури і балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту.

Ба більше, також буде здійснено моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, яка спрямована на дестабілізацію ситуації в Києві.

Попко закликав киян зберігати спокій та не панікувати.

"Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтеся правил безпеки — не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе", — додав він.

Нагадаємо, 26 березня речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ можуть проводити точковий терор з допомогою ракети "Циркон", яка має підвищену дальність. Вона зауважила, що в разі пусків цих ракет область червоних маркерів розшириться з півдня до Києва та далі на північ.

25 березня під час ракетної атаки балістикою в Києві жінку не пустили до укриття елітного готелю Raddison Blu Hotel. Відмову пояснили тим, о укриття лише для відвідувачів.