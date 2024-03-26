3 хвилини до Києва — фейк: у Defence Express розповіли, скільки в реальності летить "Циркон"

За даними аналітиків, для розрахунку точного підлітного часу необхідно мати коректні параметри ракети, її швидкості, висоти польоту і траєкторії з урахуванням маневрів.

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Після останньої спроби Росії атакувати Київ своєю ракетою 3М22 "Циркон", у мережі швидко поширилися твердження про час її досягнення мети: 3 хвилини до столиці та 1 хвилина до Одеси. Однак ці "розрахунки" не мають стосунку до реальних даних. Про це повідомляє видання Defense Express.

Журналісти підкреслили, що швидкість "Циркону" становить 9000 км/год. При цьому, важливо зазначити, що це прямий результат переведення зазначених 7,5 махів, які є тимчасовою короткочасною швидкістю, коли ракета починає пікірування до цілі. Водночас, оціночна швидкість на основній маршовій ділянці становить 5,5 Маха.

"Потрібно знати, що число Маха, як швидкість звуку, залежить від середовища. Апроксимовано — від висоти. Біля землі 1 Мах = 1225 км/год, на 10 км = 1078 км/год. Але це не лінійна залежність "що вища — то менша", бо на висоті в 30 км вона становить 1086 км/год, а на 40 км — 1142 км/год. Ба більше, це умовні "табличні" цифри, і вони також залежать від багатьох чинників. А якраз якщо не сильно вдаватися в суть, то нібито 7,5 Маха якраз і дорівнюють десь близько 9000 км/год, які й поширилися багатьма публікаціями. Водночас знову 7,5 Маха — це короткочасна максимальна швидкість, а основу ділянку маршруту "Циркон" долає на 5,5 Махів. А це вже на умовній висоті 30 км — 5973 км/год", — пояснили у виданні.

Так, за результатами розрахунків, якщо окупанти використовують "Об'єкт-100" під Севастополем, то ракета летітиме 7 хвилин до Києва, а якщо пуск проводиться з мису Тарханкут — 6 хвилин.

"Але ні. Тому що будь-яка ракета летить за певною траєкторією, спочатку вона піднімається на значну висоту, потім розганяється, потім починає знижуватися і в піку мчить до землі. Якщо навіть просто уявити, що об'єкт летить із постійною швидкістю по параболі, то вже зрозуміло, що відстань по прямій буде меншою за відстань реального польоту за параболою", — внесли ясність експерти.

У Defense Express зазначили, що для розрахунку точного підлітного часу необхідно мати точні параметри ракети, її швидкості, висоти польоту, точної траєкторії загалом з урахуванням маневрів.

З цієї причини сказати точний час підльоту до будь-якого міста України практично неможливо.

"Але важливішим параметром є те, наскільки швидко запуск ракети буде зафіксовано, проведено ідентифікацію та через скільки буде оголошено попередження про загрозу. А це вже дійсно означає, що залишається дуже мало часу для того, щоб знайти безпечне місце", — додали в джерелі.

Нагадаємо, вранці 25 березня ЗС РФ атакували Київ ракетами. Відомо про 10 постраждалих у Печерському районі, двоє з них були госпіталізовані.

У Defense Express інформували, що пуск ракет "Циркон" неможливо спрогнозувати. Час їхнього підльоту з Криму до Києва вимірюється в хвилинах.