3 минуты до Киева — фейк: в Defence Express рассказали, сколько в реальности летит "Циркон"

По данным аналитиков, для расчета точного подлетного времени необходимо иметь корректные параметры ракеты, ее скорости, высоты полета и траектории с учетом маневров.

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После последней попытки России атаковать Киев своей ракетой 3М22 "Циркон", в сети быстро распространились утверждения о времени ее достижения цели: 3 минуты до столицы и 1 минута до Одессы. Однако эти "расчеты" не имеют отношения к реальным данным. Об этом сообщает издание Defense Express.

Журналисты подчеркнули, что скорость "Циркона" составляет 9000 км/ч. При этом, важно отметить, что это прямой результат перевода указанных 7,5 махов, которые являются временной кратковременной скоростью, когда ракета начинает пикирование к цели. В то же время, оценочная скорость на основном маршевом участке составляет 5,5 Маха.

"Нужно знать, что число Маха, как скорость звука, зависит от среды. Аппроксимировано – от высоты. У земли 1 Мах = 1225 км/ч, на 10 км = 1078 км/ч. Но это не линейная зависимость "чем выше – тем меньше", потому что на высоте в 30 км она составляет 1086 км/ч, а на 40 км – 1142 км/ч. Более того, это условные "табличные" цифры, и они также зависят от многих факторов. А как раз если не сильно вдаваться в суть, то якобы 7,5 Маха как раз и равняются где-то около 9000 км/ч, которые и распространились по многим публикациям. В то же время снова 7,5 Маха — это кратковременная максимальная скорость, а основу участок маршрута "Циркон" преодолевает на 5,5 Махов. А это уже на условной высоте 30 км – 5973 км/ч", — объяснили в издании.

Так, по результатам расчетов, если оккупанты используют "Объект-100" под Севастополем, то ракета будет лететь 7 минут до Киева, а если пуск производится с мыса Тарханкут — 6 минут.

"Но нет. Потому что любая ракета летит за определенной траекторией, сначала она поднимается на значительную высоту, потом разгоняется, потом начинает снижаться и в пике мчится к земле. Если даже просто представить, что объект летит с постоянной скоростью по параболе, то уже понятно, что расстояние по прямой будет меньше расстояния реального полета за параболой", — внесли ясность эксперты.

В Defense Express отметили, что для расчета точного подлетного времени необходимо иметь точные параметры ракеты, ее скорости, высоты полета, точной траектории в целом с учетом маневров.

По этой причине, сказать точное время подлета до любого города Украины практически невозможно.

"Но более важным параметром является то, насколько быстро запуск ракеты будет зафиксирован, проведена идентификация и через сколько будет объявлено предупреждение об угрозе. А это уже действительно означает, что остается очень мало времени для того, чтобы найти безопасное место", — добавили в источнике.

Напомним, утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев ракетами. Известно о 10 пострадавших в Печерском районе, двое из них были госпитализированы.

В Defense Express информировали, что пуск ракет "Циркон" невозможно спрогнозировать. Время их подлета из Крыма в Киев измеряется в минутах.