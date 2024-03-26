Випробування тільки завершилися: український офіцер оцінив запас "Цирконів" у Росії

За даними майора НГУ в запасі Олексія Гетьмана, на озброєнні РФ може перебувати приблизно 10 протикорабельних ракет "Циркон".

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У Росії лише рік тому введено на озброєння протикорабельну ракету "Циркон". Ймовірно, окупанти не змогли виробити велику кількість таких ракет. Про це повідомив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телемарафону.

За його словами, ця ракета була взята на озброєння в січні 2023 року, тобто щойно завершилися випробування.

"Цирконів" у них точно не багато, якщо вони зробили 10, то це дуже добре. Я припускаю, що у них близько 10 таких ракет, виходячи з того, скільки у них "Кинджалів" — десь 20-25. Сумніваюся, що вони могли зробити більше. Учора це була антирекламна акція для російського ВПК. Вони про "Кинджал" розповідали, що неможливо його збити сучасними і перспективними засобами ППО, а про Циркон і зовсім", — сказав Гетьман.

Водночас він зазначив, що всі тактико-технічні характеристики, які надає Росія для свого озброєння, починаючи від танків і закінчуючи ракетами, значно перебільшені.

Удар "Цирконом" по Києву

Нагадаємо, що 25 березня російські війська обстріляли Київ ракетами. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Противник запустив ракетне озброєння в бік столиці з окупованого Криму. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах міста.

У Печерському районі кількість постраждалих зросла до десяти осіб і серед поранених також є 16-річна дівчина. Двох із них госпіталізували, а вісім отримали допомогу просто на місці. Попередили і про можливе збільшення кількості постраждалих.