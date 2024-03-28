Домінувалися: сапери РФ "здетонували" під час встановлення водних мін на Лівобережжі (відео)

Російські окупанти мінували водну поверхню від ЗСУ, натомість підірвалися на своїх же мінах, які вже встановили раніше.

На Лівому березі Херсонської області російські сапери підірвалися на власній міні під час мінування водойми. Про це повідомив в командир 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Бровді "Мадяр".

На опублікованих "Мадяром" кадрах видно, як двоє російських саперів на човні встановлюють водні міни на лівому березі Дніпра. Один з них бере боєприпаси з плавзасоба і кидає їх у воду, таким чином мінуючи територію.

Поки окупанти мінували один квадрат водної поверхні, човен течією занесло на інший, раніше замінований, і він злетів у повітря разом з ворожими саперами.

"Берзперечні лідери на березневу "премію Дарвіна". Скинув одну, береться за іншу… і на"! Автофеляція називається", — прокоментував те, що сталося з росіянами Роберт Бровді.

Нагадаємо, що "Мадяр" показав, як українські бійці допливають до лівобережжя Херсонщини. Під час пересування ЗС РФ відкривають по них вогонь.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ стали рідше штурмувати Кринки через великі втрати. Три доби спостерігалося затишшя, адже формувати штурмові групи окупантам стало складніше. Крайні 3 спроби атакувати закінчилися відступом.