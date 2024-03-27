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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області

"Квиток в один кінець": ЗС РФ стали рідше штурмувати Кринки через великі втрати, — Братчук

Російські окупанти, ЗС РФ, окупаційні війська, війна РФ проти України
Фото: РИА Новости | Російські окупанти не можуть формувати штурмові групи через втрати (ілюстративне зображення)

За словами представника Одеської ОВА, на лівобережжі Дніпра три доби спостерігалося затишшя, адже формувати штурмові групи окупантам стало складніше. Крайні 3 спроби атакувати закінчилися відступом.

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У російських окупантів залишається наступальний потенціал, проте українські захисники його активно знищують. Водночас, є ознаки того, що лінія бойового зіткнення стабілізується. Детальніше про ситуацію на фронті в ефірі телеканалу Freedom розповів речник Української добровольчої армії "Південь" та голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його словами, найактивніше зараз на лівому березі Дніпра в Херсонській області та в районі Авдіївки на Донбасі, де у ЗС РФ є тактичне просування на 100-300 метрів.

На лівобережжі останні кілька днів спостерігалися оперативні паузи і затишшя. Противнику тепер дедалі складніше збирати штурмові групи, адже в будь-якому разі вони всі отримують "квиток в один кінець".

"Ворог протягом доби — одних, других, третіх, не проводив жодних штурмових дій. Вчора ворог спробував три рази штурмувати українські позиції. Три рази ці атаки захлинулися, були безуспішними... Це на сьогодні є великою проблемою для росіян. Звідси і виникнення подібних оперативних пауз. Не тому, що вони не хочуть атакувати, адже ніхто не змінював завдання на лівому березі для російської армії. Їм необхідний цей плацдарм у районі Кринок, але знищити його не виходить. Техніку окупанти не використовують, бо її вражають ЗСУ", — каже Сергій Братчук.

Окремо представник УДА "Південь" додав, що українські війська ведуть активну контрбатарейну боротьбу з правого берега Херсонської області. Артилерія працює чітко і допомагає аеророзвідка. Постійно застосовуються дрони, які активно виконують свою роботу.

"Тому певна активізація є на лівому березі. Успіхів у ворога немає ніяких", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що ЗС РФ під час штурмів Кринок у Херсонській області зазнають втрат до 70%, про що заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, противник намагається повернути втрачені позиції та вибити ЗСУ з плацдармів, однак безуспішно. Загалом ситуація досить напружена.