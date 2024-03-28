У США показали артилерійський снаряд XM1155-SC з дальністю стрільби понад 110 км

Артилерійський боєприпас із високоточним наведенням покликаний підвищити бойову ефективність армії США. На думку експертів, він являє собою революційний стрибок у розвитку артилерійських технологій.

Компанія BAE Systems у співпраці з армією США представила 155-мм артилерійський снаряд нового покоління XM1155-SC. Передбачається, що боєприпас, як революційне досягнення в галузі артилерійських технологій за можливостями високоточної стрільби на далекі відстані, матиме дальність понад 110 км. Про це повідомили оглядачі Army Recognition.

XM1155-SC — це гарматний боєприпас із високоточним наведенням, покликаний підвищити бойову ефективність армії США. Він входить до сімейства снарядів Hypervelocity Projectile (HVP) і розроблений у рамках програми армії США Extended Range Artillery Projectile (ERAP).

Снаряд XM1155-SC

Боєприпас нового покоління обіцяє подвоїти дальність польоту нинішніх високоточних снарядів, що значно розширить можливості армії з ураження стратегічних цілей у глибині території противника.

Ще в грудні 2022 року був проведений успішний випробувальний пуск XM1155-SC зі 155-мм гармати XM907E2 для артилерії збільшеної дальності (ERCA) з довжиною ствола в 58 калібрів (8990 мм). Це успішне випробування було проведене всього через 14 місяців після того, як у жовтні 2021 року компанія BAE Systems отримала початковий контракт на розробку прототипу вартістю 14,8 млн доларів.

"Завдяки здатності вражати цілі на відстані понад 110 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність стрільби наявних гарматних високоточних боєприпасів, XM1155-SC розширює оперативний радіус дії артилерійських підрозділів", — пишуть експерти.

Відповідно до пріоритетів модернізації армії США, XM1155-SC безпосередньо відповідає потребам у дальньому точному вогні, щоб перевершити потенційних супротивників і забезпечити перевагу в багатодоменних операціях.

Загалом, XM1155-SC являє собою революційний стрибок у розвитку артилерійських технологій, забезпечуючи безпрецедентну дальність, точність і смертоносність, підсумували експерти.

Нагадаємо, генерал армії США генерал Джеймс Рейні 27 березня заявив, що бойові дії в Україні визначили майбутнє буксированої артилерії, яке, як виявилося, зовсім не безхмарне. Фахівці більше схиляються до більш мобільних САУ.