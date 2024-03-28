Ракета РФ забрала батьків: фото бійця ЗСУ на попелищі його будинку розчулило соцмережі

Крім батьків військового постраждала дружина його старшого брата, який теж служить у війську. Жінка перебуває у реанімації через отримані поранення.

Український захисник Сергій Корольков з Хмельницького під час ракетного удару РФ по його рідному місту втратив дім і обох батьків. Світлину військового, який сидить на руїнах батьківської хати, оприлюднила в Фейсбук журналістка Альбіна Карман.

Чоловік приїхав на місце події, коли дізнався, що його батьків вбила російська ракета, а від будинку лишилися руїни. Він повернувся, щоб розібрати разом із побратимами завали.

"Хотіла показати вам очі цього доброго і сильного чоловіка, який до сьогодні розбирає завали свого з батьками дому", — написала журналістка.

Вона додала, що крім батьків Сергія постраждала дружина його старшого брата, який теж служить у війську. Жінка перебуває у реанімації через отримані поранення.

Нагадаємо, що 22 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по Хмельницькому — вдарили по житловому масиву. Двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення. Двох постраждалих госпіталізували. Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків, сотні квартир у багатоповерхівках, десятки автівок. Зазнали руйнувань обʼєкти критичної інфраструктури.

У Хмельницькій міській раді доповіли, що з-під завалів врятували 21-річну дівчину. Вона пробула там кілька годин і перебувала в стабільно важкому стані, але при свідомості. Такж РФ вдарила ракетою по Миколаєву.