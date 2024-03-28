"Утекти від небесної кари не вийде": ЗСУ знищили взвод піхоти РФ ще до початку бою (відео)

За словами українських захисників, загарбники були ліквідовані за 2 години в районі Новомихайлівки Донецької області.

Українські бійці з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за допомогою безпілотників ліквідували взвод російської армії ще до початку бою. Про це повідомили в Telegram-каналі бригади.

На кадрах видно, дрони 79-ї бригади атакували особовий склад ЗС РФ.

"Російські війська зазнають шалених втрат під час щоденних штурмів позицій 79-ки в районі Новомихайлівки. Ворожу піхоту косить артилерія, а за тих, кому вдається вціліти, беруться наші оператори дронів і втекти від небесної кари не вийде", — пишуть військові.

Як повідомили бійці, російські окупанти намагалися організувати штурм позицій українських захисників, але їх оперативно виявив підрозділ аеророзвідки.

29 окупантів було знищено за 2 години до бою в районі Новомихайлівки Донецької області.

Нагадаємо, 19 березня, на напрямку Терни — Ямполівка українські оператори дронів знищили 9 одиниць російської бронетехніки і кілька відділень піхоти.

Військовий експерт Олексій Гетьман 10 березня розповів, що ЗС РФ вичерпали половину запасів бронетехніки, які вони мали перед повномасштабною війною проти України. На його думку, Росія зараз не здатна виробляти танки і броньовану техніку в тих кількостях, як у довоєнний період.