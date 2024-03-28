"Дуже довго розмовляли": Шольц розповів, коли востаннє зв'язувався з Путіним

За словами німецького канцлера, особиста зустріч востаннє була до початку повномасштабної війни. Тоді вони з російським президентом вели переговори за довгим столом понад чотири години. При цьому телефоном вони перестали розмовляти відносно недавно.

Канцлер Німеччини раніше регулярно був на контакті з російським президентом Володимиром Путіним, однак, як виявилося, вже понад рік вони не спілкувалися. Про це він розповів для Märkische Allgemeine.

За його словами, остання телефонна розмова з очільником Кремля відбулася ще в грудні 2022 року, однак до цього вони спілкувалися значно частіше.

Також канцлер Німеччини згадав, як у лютому 2022 року, ще до початку повномасштабної війни, він відвідав Москву для особистої зустрічі з Володимиром Путіним. Там вони сиділи за довгим столом і обговорювали важливі питання.

"За кілька днів до війни ми дуже довго розмовляли особисто в Москві. Пам'ятаєте той довгий стіл, за яким мені доводилося сидіти з ним, тому що він був стурбований коронавірусом? Ми обговорювали це понад чотири години", — йдеться Олаф Шольц.

Окремо німецький політик висловив думку, що рішення про те, щоб припинити війну, перебуває в руках виключно президента Російської Федерації. Для цього йому необхідно віддати наказ про те, щоб його війська покинули українську територію.

"Дозвольте мені дуже чітко сказати одне: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", — підсумував Олаф Шольц.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Олаф Шольц заявив, що Німеччина не передасть Україні далекобійні ракети Taurus і військових через те, що не хоче допустити війну між Росією і НАТО. За його словами, він, як очільник уряду, бере на себе відповідальність за питання безпеки у всій Європі. Водночас Олаф Шольц запевнив, що надання допомоги Києву має тривати.