Орлівка коштувала ЗС РФ кількох підрозділів, тепер зосередилися на Семенівці, — Жорін (карта)

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, російські війська постійно штурмують і шукають слабкі місця в українській обороні. У районі населеного пункту Бердичі щоденні атаки.

Населений пункт Орлівка Донецької області обійшовся російським військам у кілька підрозділів. На сьогодні основні сили окупаційного угруповання на Авдіївському напрямку сконцентровані на Семенівці. Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, пост опублікований у Telegram-каналі.

Повідомлення Жоріна

Російські війська постійно намагаються штурмувати та шукати слабкі місця в обороні. Також щодня атаки відбуваються в районі населеного пункту Бердичі.

"Час від часу ми чуємо по перехопленнях, як вони звітують, що зайняли певні рубежі, хоча насправді до них навіть не дійшли. Це вже така постійна практика в російських підрозділах", — пояснив він.

Своєю чергою, аналітики DeepState зазначили на карті, що Орлівка вже окупована.

Орлівка та Семенівка на карті

Нагадаємо, що напередодні, 27 березня, Жорін повідомив, що на захід від Авдіївки вдалося трохи зменшити динаміку наступальної активності росіян. Усім фронтом наступати не можуть, тому змушені локалізувати свої штурми.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, ЗС РФ просунулися на захід від Авдіївки й заявляють про просування в Тернах. Російські джерела повідомили, що окупаційне угруповання увійшло в Семенівку і штурмує позиції ЗСУ в населеному пункті.