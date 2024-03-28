З'їзд РПЦ назвав війну Путіна "священною" та закликав зробити всю Україну "зоною впливу РФ"

Представники російського духовенства наголошують на "триєдності" російського народу і закликають визнавати білорусів і українців субетносами росіян.

Розпочата російським президентом Володимиром Путіним війна перетворюється на "новий етап визвольної боротьби російського народу", а вся територія України "повинна увійти до впливу Росії". Відповідні засади закріплені Російською православною церквою у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору "Сьогодення та майбутнє Російського світу".

Відомо, що напередодні, 27 березня, у Москві провели соборний з'їзд РПЦ, під час якого відбулося затвердження вищезгаданого документа. Він складається з восьми частин, в яких, серед іншого, мова йде про Україну, про війну, про демографічний та економічний розвиток Росії.

Автори документа зазначили, що під час війни РФ проти України, яку в наказі називають "СВО", росіяни, які незаконно вторглися на суверенну українську територію та почали вбивати мирне населення, нібито відстоюють своє життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну та культурну ідентичність.

"З погляду духовності й моральності спеціальна воєнна операція – це Священна війна, під час якої Росія і її народ, які встали на захист духовного простору Святої Русі, виконують місію "утримуючого", що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу. Коли СВО завершиться, вся територія сучасної України повинна опинитися під винятковим впливом Росії", – зазначають священники РПЦ.

При цьому російські священнослужителі переконані у необхідності припинення існування незалежної України, назвавши її "русофобським політичним режимом, вороже налаштованим до РФ". Окремо у "Наказі" мова йде про те, що "доктрина триєдності повинна отримати законодавче закріплення і стати невід'ємною частиною російської системи права".

Як відомо, 15 грудня минулого року Служба безпеки України оголосила у розшук патріарха РПЦ Кирила, який переховується від судового розслідування. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність української держави.

Також 23 січня патріарх Кирило закликав не відправляти на війну в Україну чоловіків, у яких є троє і більше дітей.