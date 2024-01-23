"Відтворення населення": патріарх РПЦ закликав не відправляти на війну батьків трьох дітей

За словами Гундяєва, законодавство РФ дає право на відстрочку батькам чотирьох дітей. Але саме сім'ї з трьома дітьми забезпечують приріст населення.

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Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (в миру Володимир Гундяєв) заявив, що у РФ необхідно на законодавчому рівні заборонити мобілізацію і відправлення на війну в Україну батьків трьох і більше дітей. Про це повідомляє ТАРС.

"За чинним законом право на відстрочку мають батьки чотирьох дітей. Але потрібно надати такі ж права і сім'ям, які мають трьох дітей, саме така сім'я дає, хоча й мінімальний, але реально приріст нашого населення", — заявив священнослужитель на Різдвяних парламентських зустрічах у Раді Федерації.

За його словами, мобілізація багатодітних батьків має бути під забороною "з метою народозбереження і стимулювання народжуваності". Він уточнив, що у РФ не так багато сімей із чотирма дітьми — із трьома значно більше і саме вони "забезпечують відтворення населення".

Нагадаємо, що патріарха РПЦ Кирила в Україні затримають правоохоронці, якщо він з'явиться на території країни. У реєстрі МВС повідомляється, що главі РПЦ уже обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Також повідомлялося, що 30 грудня в Підмосков'ї знайшли мертвим 90-річного Романа Легойду — батька спікера РПЦ патріарха Кирила. Володимир Легойда перебуває під українськими санкціями через "підтримку терору і геноцидної політики".