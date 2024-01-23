"Воспроизводство населения": патриарх РПЦ призвал не отправлять на войну отцов троих детей

По словам Гундяева, законодательство РФ дает право на отсрочку отцам четырех детей. Но семьи с тремя детьми обеспечивают прирост населения.

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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) заявил, что в РФ необходимо на законодательном уровне запретить мобилизацию и отправку на войну в Украину отцов трех и более детей. Об этом сообщает ТАСС.

"По действующему закону право на отсрочку имеют отцы четырех детей. Но нужно предоставить такие же права и семьям, имеющим троих детей, именно такая семья дает, хотя и минимальный, но реально прирост нашего населения", — заявил священнослужитель на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По его словам, мобилизация многодетных отцов должна быть под запретом "в целях народосбережения и стимулирования рождаемости". Он уточнил, что в РФ не так много семей с четырьмя детьми — с тремя значительно больше и именно они "обеспечивают воспроизводство населения".

Напомним, что патриарха РПЦ Кирилла в Украине задержат правоохранители, если он появится на территории страны. В реестре МВД сообщается, что главе РПЦ уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Также сообщалось, что 30 декабря в Подмосковье нашли мертвым 90-летнего Романа Легойду — отца спикера РПЦ патриарха Кирилла. Владимир Легойда находится под украинскими санкциями из-за "поддержки террора и геноцидной политики".