Набирають чинності нові правила виплати компенсацій родинам загиблих на війні: що змінилося

Відповідно до законодавства, відтепер можна заздалегідь оформити особисте розпорядження, в якому зазначити, як розподілити між близькими одноразову грошову допомогу після загибелі або смерті від поранення.

У п’ятницю, 29 березня, набуде чинності Закон №3515-IX, що вносить зміни до деяких законодавчих актів, згідно з якими відбувається призначення і виплата одноразової грошової допомоги (ОГД) сім’ям загиблих під час виконання службових обов’язків у воєнний час. З текстом цього закону можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Верховної Ради.

Таким чином законодавчо зафіксовано право захисників і захисниць укладати особисте розпорядження на розподіл ОГД у разі їхньої загибелі.

Як можна розпорядитися ОГД

Відтепер можна заздалегідь зазначати, як розподілити ОГД між близькими. Пишеться таке розпорядження у довільній формі, проте в ньому має бути чітко зазначено, яка частка кому з родини має відійти.

ОГД можуть розподіляти не тільки бійці Сил оборони, а й інші вразливі категорії, а саме:

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

військовослужбовці;

військовозобов'язані або резервісти, які призвані на навчальні та спеціальні збори;

працівники об'єктів критичної інфраструктури;

держслужбовці та посадовці органів місцевого самоврядування;

поліцейські.

Кому яку частку ОГД передати, автор особистого розпорядження вирішує самостійно, однак відповідно до законодавства визначено категорії, яких при розподілі ОГД не можна обійти. Тому, яку б частку кому б не було виділено, половину від суми ОГД все одно мають розділити між собою:

малолітні і неповнолітні діти, повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна друга половина з подружжя;

непрацездатні батьки.

Тобто за законом саме цим соціально захищеним категоріям спочатку виділять половину ОГД, а вже решту суми розподілять у відсотках між тими, хто зазначений в особистому розпорядженні.

Розподіляти можна не всю суму ОГД. Наприклад, можна зазначити людину, яка має право на визначений відсоток, а решту суму рівними частками передати членам родини та утриманцям, які на неї мають право.

Підпис під особистим розпорядженням може посвідчувати нотаріус або керівник того, хто його укладає. Якщо документ написав військовий, військовозобов'язаний, резервіст, правоохоронець — це командир, якщо працівник об'єкту критичної інфраструктури, держслужбовець, посадовець місцевого самоврядування — керівник підрозділу, керівник органу.

Оригінал особистого розпорядження зберігається в особовій справі і його зміст заборонено розголошувати до встановлення факту загибелі або смерті. Автор особистого розпорядження може змінювати своє рішення, укладати та завіряти нове розпорядження. Кожний новий документ скасовуватиме попередній і кількість таких змін закон не обмежує.

Яку суму ОГД одержує родина загиблих

ОГД виплачують у разі загибелі або смерті внаслідок поранення:

військовослужбовців і правоохоронців — у розмірі 15 мільйонів гривень згідно із постановою Кабінету Міністрів №168 від 28 лютого 2022 року. Виплачується поетапно — п'яту частину на першому етапі (3 мільйони гривень), решту (12 мільйонів гривень) частками протягом 40 місяців;

працівників об'єктів критичної інфраструктури, держслужбовців, посадовців місцевого самоврядування — 1 мільйон гривень згідно із законом про ОГД № 2980-IX від 23 березня 2023 року.

Хто має та не має права на ОГД

Якщо військовий, правоохоронець, працівник об'єкту критичної інфраструктури, держслужбовець або посадовець місцевого самоврядування не напише особисте розпорядження щодо ОГД, суму ділитимуть, як і зараз, рівними частками між тими, хто має на неї право. Перелік таких осіб тепер однаковий і його дещо виправили.

Члени сім'ї, які мають право на ОГД:

діти, у тому числі усиновлені, які зачаті за життя загиблого або померлого та народжені після смерті, діти, стосовно яких загиблого чи померлого позбавили батьківських прав;

один з подружжя, який пережив загиблого або померлого. У законодавстві немає чіткої вимоги щодо відсутності повторного шлюбу;

батьки або усиновлювачі;

онуки, якщо на момент загибелі чи смерті людини батьки онуків також загинули або померли;

жінка або чоловік, з яким загибла або померла особа проживала однією сім'єю, не перебуваючи у шлюбі, або в будь-якому іншому шлюбі, факт чого має бути встановлений судом;

утриманці. Такими є члени сім'ї, для яких допомога від загиблого або померлого була постійним та основним джерелом засобів для існування.

Однак на законодавчому рівні тепер додано нові обставини, за яких члени сім'ї або утриманці не мають права на ОГД. Отже, якщо:

батьків або одного з них позбавили батьківських прав і ці права не були поновлені за життя загиблого або померлого;

особа притягалася до адміністративної або кримінальної відповідальності за правопорушення стосовно загиблого або померлого за його життя. Про це має бути рішення суду, яке набуло законної сили;

особа умисно позбавила життя або вчинила замах на особу чи осіб, які мають право на ОГД;

особа ухилялась від утримання загиблого або померлого за його життя. Факт ухиляння має бути встановлений рішенням суду, яке набрало законної сили. До прикладу, це може бути ухиляння одним з батьків від сплати аліментів.

Крім того, на ОГД не мають права громадяни Росії чи Білорусі, особи, які там постійно проживають, особи, засуджені за держзраду, колабораціонізм, пособництво агресору.

Також існують дві умови, за яких виплату ОГД призупиняють:

є судова суперечка між особами, які мають право на ОГД;

є судова суперечка між тими, хто має право на ОГД, та органом, який її виплачує.

У разі наявності особистого розпорядження про ОГД або його відсутності, діє єдиний термін, протягом якого можна звернутися по виплату — три роки.

Той, хто має право на ОГД, може відмовитись від своєї частки, про що подається нотаріально посвідчена заява. Тоді суму будуть ділити між тими, хто має право на ОГД. Але закон не дозволяє відмовлятися від частки від імені:

малолітніх або неповнолітніх дітей померлого або загиблого;

недієздатних або обмежено дієздатних осіб.

Наразі до законодавства внесено зміни, що враховують нюанси ОГД для різних категорій. Це стосується насамперед сімейних стосунків. До прикладу, хтось з батьків військового міг взагалі не брати участі у вихованні, подружжя — бути на межі розлучення, найдорожча військовому людина — без оформлення стосунків, турботливі діти — досягти повноліття. Щоб не позбавити соціального захисту дійсно близьких людей загиблого, внесені до законодавства зміни і намагаються виправити.

Які документи треба подавати для отримання ОГД

Пакет документів, які необхідно подавати у разі загибелі або смерті військового або правоохоронця, потрібно подавати відповідно до ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації та поліцейського органу (підрозділу). Порядки розгляду документів і призначення ОГД визначено наказами Міноборони (№45) та МВС (№376).

Пакет документів, які подаються для призначення допомоги:

заява (зразки затверджені у наказах Міноборони та МВС);

паспорт;

податковий номер;

свідоцтво про смерть;

свідоцтво про шлюб — подає чоловік або дружина;

свідоцтво про народження дитини загиблого або померлого — подає дитина;

свідоцтво про народження загиблого або померлого — подають батьки;

документ про перебування на утриманні — подають утриманці.

За новими положеннями закону також треба подавати судове рішення про встановлення факту спільного проживання, якщо на виплату претендує людина, яка жила із загиблим однією сім'єю, але без реєстрації шлюбу.

Також можуть знадобитися такі документи:

рішення про встановлення опіки, піклування над неповнолітньою дитиною загиблого або померлого — подають законні представники;

довідка про наявність або відсутність судимості, якщо заяву подає особа у віці старше 16 років;

постанова медкомісії або ВЛК про зв'язок поранення зі смертю — подають члени сім'ї загиблого або померлого поліцейського.

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