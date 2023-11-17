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Грошова допомога після звільнення з військової служби: які умови та виплати

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Фото: Getty Images | Ілюстративне фото: мобілізація в Україні

Залежно від підстав, військовослужбовець може отримати одноразову допомогу в розмірах 50% і 25% від місячної зарплати.

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Українські військові, звільнені зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір виплати залежить від підстав її надання. Про це пише агентство "РБК-Україна".

Розміри виплат

50% місячної зарплати за кожен повний календарний рік служби:

  • за станом здоров'я;
  • за власним бажанням під час дії воєнного стану (стосується іноземців та осіб без громадянства);
  • у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом.

50% від щомісячного розміру виплат за кожен повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше:

  • після закінчення терміну контракту;
  • у зв'язку з віком;
  • у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
  • у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
  • у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі;
  • у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;
  • у зв'язку із сімейними обставинами або іншими поважними причинами;
  • у зв'язку з набуттям військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років.

25% від місячної зарплати за кожен повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше:

  • за власним бажанням та за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

Підстави для виплат

Згідно з чинним законодавством, існують такі підстави для виплат:

  • За станом здоров'я — на підставі висновку військово-лікарської комісії.
  • За власним бажанням — у будь-який час за письмовою заявою військовослужбовця.
  • У зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації.
  • Після закінчення строку контракту.
  • У зв'язку з віком.
  • У зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.
  • У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням.
  • У зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі.
  • У зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.
  • У зв'язку із сімейними обставинами або іншими поважними причинами.
  • У зв'язку з набуттям військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років.

Хто не отримає допомогу

Військовослужбовці, яких було звільнено:

  • через службову невідповідність;
  • у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання або позбавлення права обіймати певні посади;
  • у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
  • у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення;
  • у зв'язку зі встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, що не відповідають встановленим законодавством вимогам для посади;
  • у зв'язку з припиненням громадянства України;
  • у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця або активів, набутих за його дорученням іншими особами.
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