Воєнний фокус Російсько-українська війна
Грошова допомога після звільнення з військової служби: які умови та виплати
Володимир Пєнов
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Залежно від підстав, військовослужбовець може отримати одноразову допомогу в розмірах 50% і 25% від місячної зарплати.
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Українські військові, звільнені зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір виплати залежить від підстав її надання. Про це пише агентство "РБК-Україна".
Розміри виплат
50% місячної зарплати за кожен повний календарний рік служби:
- за станом здоров'я;
- за власним бажанням під час дії воєнного стану (стосується іноземців та осіб без громадянства);
- у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом.
50% від щомісячного розміру виплат за кожен повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше:
- після закінчення терміну контракту;
- у зв'язку з віком;
- у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
- у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
- у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі;
- у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;
- у зв'язку із сімейними обставинами або іншими поважними причинами;
- у зв'язку з набуттям військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років.
25% від місячної зарплати за кожен повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше:
- за власним бажанням та за сімейними обставинами або з інших поважних причин.
Підстави для виплат
Згідно з чинним законодавством, існують такі підстави для виплат:
- За станом здоров'я — на підставі висновку військово-лікарської комісії.
- За власним бажанням — у будь-який час за письмовою заявою військовослужбовця.
- У зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації.
- Після закінчення строку контракту.
- У зв'язку з віком.
- У зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.
- У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням.
- У зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі.
- У зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.
- У зв'язку із сімейними обставинами або іншими поважними причинами.
- У зв'язку з набуттям військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років.
Хто не отримає допомогу
Військовослужбовці, яких було звільнено:
- через службову невідповідність;
- у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання або позбавлення права обіймати певні посади;
- у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
- у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення;
- у зв'язку зі встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, що не відповідають встановленим законодавством вимогам для посади;
- у зв'язку з припиненням громадянства України;
- у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця або активів, набутих за його дорученням іншими особами.
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