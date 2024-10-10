"Обвал окремих ділянок фронту": у Раді назвали умову демобілізації 18–25-річних (відео)

Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що наразі потрібно не лише знайти можливість демобілізувати чоловіків до 25 років, а й зрозуміти, хто прийде на їхнє місце.

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В Україні неможлива демобілізація молодих чоловіків від 18 до 25 років без їхньої заміни. Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи свою позицію щодо ухваленого законопроєкту, який забороняє мобілізацію чоловіків віком до 25 років, повідомляє "Еспресо".

Він зазначив, що це питання неодноразово обговорювалося з військовим командуванням. За його словами, певна кількість військовозобов'язаних цієї вікової категорії, які були обмежено придатними, все ж таки потрапили під мобілізацію.

"Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду — я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі, — певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, вони були мобілізовані", — заявив Стефанчук.

Спікер парламенту підкреслив важливість не тільки демобілізації цих молодих людей, але й пошуку заміни для них на фронті, адже демобілізація може вплинути на стійкість окремих позицій української армії.

"Зараз ми повинні знайти можливість демобілізувати їх, а зрозуміти, хто прийде на їх місце. Просто демобілізація — це обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві до Російської Федерації. Ми не хочемо, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився. Ми усвідомлюємо, що ці діти 18-25 років попали під мобілізацію через недосконалість законодавства. І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того, як ми з ними домовилися, вони прийняли відповідну директиву", — сказав Стефанчук.

Йдеться про директиву, яка передбачала, що чоловіки до 25 років не будуть мобілізовані до ухвалення закону, а тих, кого вже мобілізували, не направляли на найбільш небезпечні позиції.

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379д, який надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним до 25-річного віку. Це стосується осіб, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час. Вони можуть бути мобілізованими лише за власною згодою. Також документ звільняє з військової служби тих, хто вже мобілізований та підпадає під вищезгадані критерії.

23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про директиву, згідно з якою мобілізація можлива лише щодо чоловіків з 25 до 49 років.

25 вересня командування Сухопутних військ підтвердило, що уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій.