"Обвал отдельных участков фронта": в Раде назвали условие демобилизации 18–25-летних (видео)

Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что сейчас нужно не только найти возможность демобилизовать мужчин до 25 лет, но и понять, кто придет на их место.

Related video

В Украине невозможна демобилизация молодых мужчин от 18 до 25 лет без их замены. Об этом сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя свою позицию относительно принятого законопроекта, который запрещает мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, сообщает "Еспресо".

Он отметил, что этот вопрос неоднократно обсуждался с военным командованием. По его словам, определенное количество военнообязанных этой возрастной категории, которые были ограниченно годными, все же попали под мобилизацию.

"Вы знаете, что мы не один раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно, в течение этого периода — я не могу назвать это количество, потому что мы проводили эти заседания в тайном режиме, — определенное количество лиц от 18 до 25 лет, которые были ограниченно годными, они были мобилизованы", — заявил Стефанчук.

Спикер парламента подчеркнул важность не только демобилизации этих молодых людей, но и поиска замены для них на фронте, ведь демобилизация может повлиять на устойчивость отдельных позиций украинской армии.

"Сейчас мы должны найти возможность демобилизовать их, а понять, кто придет на их место. Просто демобилизация — это обвал отдельных участков украинского фронта в противостоянии к Российской Федерации. Мы не хотим, чтобы за этими популистскими решениями кто-то пиарился. Мы осознаем, что эти дети 18-25 лет попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства. И мы проговорили об этом с военными, и вы знаете, что они выполнили свое обещание, после того, как мы с ними договорились, они приняли соответствующую директиву", — сказал Стефанчук.

Речь идет о директиве, которая предусматривала, что мужчины до 25 лет не будут мобилизованы до принятия закона, а тех, кого уже мобилизовали, не направляли на наиболее опасные позиции.

Напомним, 9 октября Верховная Рада приняла законопроект №11379д, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста. Это касается лиц, которые были признаны ограниченно годными по состоянию здоровья в военное время. Они могут быть мобилизованными только по собственному согласию. Также документ освобождает от военной службы тех, кто уже мобилизован и подпадает под вышеупомянутые критерии.

23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о директиве, согласно которой мобилизация возможна только в отношении мужчин с 25 до 49 лет.

25 сентября командование Сухопутных войск подтвердило, что уточнило некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий.