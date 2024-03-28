Більше, ніж планували: Україна у квітні отримає мільйон снарядів за ініціативою Чехії, — ЗМІ

Спочатку анонсувалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів різного калібру, проте зрештою чеські політики додатково знайшли 200 тисяч боєприпасів.

Відбулося підписання угоди учасників ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами європейських країн, згідно з якою Києву нададуть мільйон боєприпасів – більше, ніж передбачалося. Про це йде мова у матеріалі італійського видання Corriere della Sera з посиланням на власні джерела.

Автори статті зазначають, що спочатку очікувалося, що буде здійснено закупівлю 800 тисяч снарядів, зокрема 500 тисяч для найбільшого калібру 155 мм і ще 300 тисяч для 122 мм. Проте згодом представники уряду Чехії знайшли ще 200 тисяч снарядів.

"Залишається незрозуміло, до яких саме підприємств направили звернення, хоча наявні чутки вказують серед іншого на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку", – зазначає видання.

Водночас за даними Corriere della Sera, перші партії боєприпасів до України можуть надійти не у червні, як до цього відкрито заявляли в чеському уряді, а вже у квітні. В цілому ж до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада, зазначають журналісти. Не всі вони прямо назвали суму, внесену для закупівлі снарядів.

Нагадаємо, що Чехія очолює ініціативу з забезпечення України принаймні 800 тисячами боєприпасів, до того ж це число у майбутньому може вирости до 1,5 мільйона. Про це напередодні повідомив глава МЗС країни Ян Ліпавський. За його словами, джерело їх фінансування потрібно забезпечити ще до того, як їх доставлять в Україну. Саме тому чеська ініціатива сама собою може бути достатньою для підтримки країни.

За словами міністра, чеська ініціатива щодо ініціативи, яка передбачає закупівлю снарядів із джерел поза межами Європейського Союзу, вже приносить користь, хоча постачання ще не почалися і не розпочнуться протягом найближчих тижнів.20 березня стало відомо, що Литва погодила долучитися до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Причому глава уряду країни Інґріда Шимоніте не назвала виділену суму.

До того ж 21 березня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив про згоду його країни сприяти доставці до України придбаних боєприпасів за чеською ініціативою.