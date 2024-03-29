"Є доволі дошкульною": Defence Express про бомбу УМПБ Д-30СН, якою РФ вдарила по Харкову

Бомба обладнана реактивним двигуном з крильцями, що дозволяє запускати її з великої відстані. Експерти впевнені, що це було експериментальне застосування боєприпасу.

Росіяни намагаються зробити боєприпас на кшталт бомби GLSDB, яка може запускатися з HIMARS, і продовжують практику військових випробувань своїх нових засобів по мирних містах України. Про це в коментарі "Еспресо" сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Росіяни продовжують кампанію з тероризування мирного населення. Бачимо, що росіяни не обирають засобів. 27 березня РФ здійснила атаку на Харків, застосувавши бомбу УМПБ Д-30СН. Це новий засіб, який росіяни намагаються зробити на кшталт бомби GLSDB, яка може запускатися з HIMARS. Росіяни наразі проробляють таку ж саму концепцію. На основі бомби ФАБ-250 вони зробили УМПБ Д-30СН, яку скоріш за все запускають з літаків", — пояснив Рябих.

За його словами, бомба УМПБ Д-30СН обладнана реактивним двигуном з крильцями. Це дозволяє запускати її з великої відстані, і вона є доволі дошкульною.

"За задумом ворога ця бомба має бути високоточною. І тут постає питання: чи дійсно вона високоточна? Росіяни говорять, що бомба оснащена приладом, який дозволяє наводитися по GPS координатам. Мовляв, це дає їй можливість влучати у військові об'єкти. Однак ми бачимо, що скоріш за все це було експериментальне застосування", — сказав експерт.

Він додав, що все це свідчить про те, що РФ продовжує практику військових випробувань своїх нових засобів по мирних містах України.

Раніше Фокус писав, що являє собою Д-30СН — нова керована бомба РФ. Експерти вважають, що УМПБ Д-30СН – це російська копія американської "розумної" бомби GBU-39/B SDB, яку і було взято російськими "кулібінними" за основу свого проєкту у 2010-х.

Нагадаємо, що російський літак скинув ще одну авіабомбу ФАБ-500 на Бєлгородську область. За останній тиждень відомо вже щодо дев’яти ФАБів, що впали в регіоні.