Нова величезна зброя РФ важить 3,3 тонни: але побоюватися варто інших, — Forbes

За словами журналістів, невідомо, чи є у російських ВПС бомбардувальники для нових бомб ФАБ-3000 з крилами та супутниковим наведенням.

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Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу нещодавно інспектував збройові заводи в Нижньому Новгороді. На загальному тлі виділявся боєприпас вагою понад 3000 кг: за новим різновидом бомби КАБ не було видно робітників, які з нею возилися. Про це пише Forbes.

ФАБ-3000 доповнена крилами та супутниковим наведенням. За словами російського полковника у відставці Віктора Литовкіна, це дуже потужні бомби, які спричиняють величезні руйнування.

Але, до всього іншого, бомба громіздка і, ймовірно, недостатньо далекобійна. За словами журналістів, про ФАБ-3000 турбуватися не варто, натомість побоювання, як і раніше, викликають бомби з можливістю коригування, які придатні для повсякденного використання в бойових зіткненнях: ФАБ-500, ФАБ-1000 і ФАБ-1500.

Російські ВПС практично не брали участі в першому півріччі повномасштабної війни. На відміну від більшості західних ВПС, російські не інвестували значні кошти у високоточні боєприпаси великої дальності. Але становище почало змінюватися минулого року. За допомогою висувних крил і комплектів супутникового наведення некеровані російські бомби перетворилися на грубий аналог американського JDAM (Joint Direct Attack Munition) і французьких Hammer.

З їхньою допомогою російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 можуть зрівнювати із землею українські позиції, при цьому не потрапляючи в зону дії потужних засобів ППО.

Бомби ФАБ-3000

Скориговані бомбардування зараз уже стали частиною стандартної тактики ЗС РФ і ключем до скромних територіальних завоювань під час дорогого зимово-весняного наступу.

Цього року росіяни скинули 3500 бомб ФАБ-500, -1000 і 1500, за словами українського генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка це в 16 разів більше, ніж торік.

ЗРК Patriot потрібні на передовій

У Patriots — найкращих засобів ППО в арсеналі України — радіус дії до 140 км, що дає змогу уражати бомбардувальники з коригованими бомбами до того, як вони їх випустять. Але тільки, якщо екіпаж ЗРК розгорнути на лінії фронту.

Судячи з усього, саме це і сталося в лютому, коли українські ППО щодня збивали по одному російському літаку протягом 13 днів. Але, зазначають журналісти, передислокація закінчилася катастрофою приблизно 9 березня, коли російський безпілотник помітив екіпаж Patriot за 30 км від передової й дав сигнал про запуск балістичної ракети "Іскандер", яка підірвала щонайменше дві пускові установки.

ЗСУ відвели вцілілі засоби ППО, а росіяни відновили нещадні бомбардування ФАБами й КАБами. Серед іншого, бомбам додали новий комплект крил зі збільшеною дальністю до 60 км, що ще більше ускладнило завдання.

З огляду на відносну невразливість, з якою російські ВПС бомбардують українські позиції, і масового постачання ФАБ-500, -1000 і 15000, у росіян немає вагомих причин ставити на озброєння боєприпаси вагою 3,3 тонни.

"Вони видаються занадто потужними для ударів по українських позиціях", — повідомили аналітики з CIT.

Основна складність у тому, що ФАБ-3000, ймовірно, не поміститься під крилом Су-34. Російським ВПС, можливо, доведеться додати гігантські кориговані бомби на бомбардувальники Ту-22М.

Застосування 3,3-тонного боєприпасу — це, скоріше, ризикована надмірність, з огляду на те, наскільки руйнівними є кориговані бомби меншого розміру, які використовуються.

Нагадаємо, що Сумська область потерпає від авіабомб, однак наступати росіянам ніким.

Також повідомлялося, що експерт пояснив, що Путін мав на увазі під "санітарною зоною". За словами ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, ЗС РФ стирають села КАБами.