Парасолька ППО України стискається: ЗС РФ можуть відсікати ділянки фронту і руйнувати логістику, — ISW

Українська ППО не зможе захистити важливі об'єкти в тилу, до того ж російська авіація безперешкодно діятиме вздовж лінії фронту і забезпечуватиме оперативне просування.

Скорочення парасольки протиповітряної оборони України дасть змогу російським силам чинити нелінійний оперативний вплив на українські позиції на передовій і в тилу. Промислові об'єкти в містах виявляться незахищеними. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 березня.

Аналітики посилаються на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, який заявив, що з 18 до 24 березня ПКС РФ запустили 190 ракет різних типів, 140 дронів Shahed і 700 коригованих бомб по цілях в Україні. Нове посилення російських обстрілів, імовірно, змусить Україну захищати пріоритетні об'єкти — населені пункти, критичну інфраструктуру та промислові об'єкти в тилу, а не на лінії фронту, вважають аналітики ISW.

Кулеба зазначив, що широке застосування РФ коригованих авіабомб уздовж лінії фронту дає РФ серйозну перевагу. Єдине, що можна цьому протиставити — ППО, яка б збивала літаки з бомбами.

КАБи

Російські сили, серед іншого, за допомогою масованих ударів авіабомбами домоглися тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого і потім постійно нарощували удари керованими та некерованими бомбами по тилових і передових українських позиціях.

Представники Заходу та України дедалі частіше попереджають про критичний дефіцит ракет ППО в найближчі місяці. Подальше звуження парасольки ППО не тільки обмежить можливості щодо захисту критично важливих об'єктів у тилу, а й, імовірно, дасть змогу російській авіації безпечно діяти вздовж лінії фронту. Російські літаки зможуть руйнувати військову логістику та міста. При цьому ПКС РФ значно знизять бойові можливості України й зможуть ізолювати окремі ділянки на передовій для оперативного просування.

Як захиститися від КАБів

Допомога США додала б стійкості парасольці ППО України — і описана перспектива вже б не проглядалася. Президент Володимир Зеленський заявив 28 березня, що п'ять-сім додаткових систем ППО Patriot дадуть змогу Україні захистити населені пункти, промислові об'єкти та українську армію. Кулеба додав, що сильна протиповітряна оборона вздовж лінії фронту не дасть змоги ЗСУ втрачати позиції та змусить російські війська відійти.

Нагадаємо, що 29 березня ПКС РФ провели масований обстріл України: запустили 99 ракет і БПЛА.

Також повідомлялося, що війська РФ захопили 505 кв. км за пів року. Із січня до кінця березня було окуповано додаткові 100 км.