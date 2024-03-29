Не 500 тисяч: Сирський розповів, скільки ще чоловіків планують мобілізувати

Командування очікує, що в Україні достатньо громадян, готових захищати свою країну зі зброєю в руках. Головнокомандувач ЗСУ запевняє, що раніше заявлена потреба в мобілізації 500 тисяч громадян була проаналізована і змінена.

Після проведення аудиту певних військових підрозділів командування українських збройних сил переглянули потребу в мобілізації. Остаточне число істотно зменшиться і не перевищить 500 тисяч осіб. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню"Укрінформ".

За його словами, після перегляду внутрішніх ресурсів і уточнення бойового складу Збройних сил, зазначене число було істотно знижено. Сирський запевнив, що в Україні є достатня кількість готових людей для захисту Батьківщини.

"Йдеться не тільки про мобілізованих, а й про добровольців", — заявив головнокомандувач ЗСУ.

За його заявою, наразі проводиться перегляд чисельності певних військових підрозділів, які не беруть участі в бойових діях, на основі аудиту їхньої діяльності. Цей крок дасть можливість звільнити тисячі військовослужбовців і перерозподілити їх у бойові частини.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач ЗСУ та Генеральний штаб на Ставці запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей.

Пізніше, 13 березня, у матеріалі Financial Times зазначили, що під час нової хвилі мобілізації у 2024 році в Україні можуть призвати до 500 тисяч громадян. У повідомленні Міністерства оборони виданню зазначено, що головний наголос у цих зусиллях робиться на заміну "виснажених військ", які перебувають на передовій лінії наразі. Відомство також наголосило, що мобілізовані війська замінюватимуть поранених і задовольнятимуть інші військові потреби залежно від обстановки на полі бою.