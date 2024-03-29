За словами головнокомандувача ЗСУ, українські захисники були змушені відступити з Авдіївки, щоб уникнути оточення з кількох причин. Зокрема, через недостатню кількість боєприпасів, неможливо було вести контрбатарейну війну.

Під час боїв за Авдіївку Донецької області та подальшого відходу з міста 25 українських військових потрапили в російський полон. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю агентству "Укрінформ", опублікованому в п'ятницю, 29 березня.

Він наголосив, що українські захисники були змушені відступити з Авдіївки, щоб уникнути оточення з кількох причин. Серед них були значна перевага російських військ, постійні бомбардування авіації, які порушили цілісність оборони, і брак боєприпасів.

"Також негативну роль зіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дозволило в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тому, щоб уникнути оточення і зберегти життя людей, я прийняв рішення вийти з Авдіївки", — зазначив Сирський.

При цьому, за його словами, за весь час боїв у полон потрапили лише 25 службовців ЗСУ, а не тисячі солдатів, як про це говорить російська пропаганда.

"На жаль, під час цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили в російський полон. Це — війна... Російські пропагандисти намагаються використати різноманітні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та розповсюдження паніки серед українців", — наголосив Сирський.

Втрати ЗС РФ в Авдіївці

Водночас, за словами Сирського, Збройні сили Росії втратили понад 47 тисяч осіб, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем і п'ять літаків від початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року до 17 лютого 2024 року. Сили оборони на цьому напрямку за вказаний період, за даними головкому, взяли в полон 95 російських окупантів.

Нагадаємо, у своєму звіті від 28 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що на Авдіївському напрямку ЗС РФ почали застосовувати бронетехніку, але вже втратили кілька одиниць у боях.

Також 28 березня повідомлялося, що, за оцінками ISW, ЗС РФ просунулися на захід від Авдіївки і заявляють про просування в Тернах. Російські джерела повідомили, що окупаційне угруповання увійшло в Семенівку і штурмує позиції ЗСУ в населеному пункті.