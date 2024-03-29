Хочуть вийти на Слов'янськ та Краматорськ: у ЗСУ розповіли, чим ворог штурмує на Донеччині

Військовослужбовець Станіслав Краснов каже, що зараз росіяни сконцентрувалися на селі Терни та намагаються його захопити. Але Силам оборони на певних ділянках Лиманського напрямку вдалось перейти у контрнаступ.

Наразі ситуація на Лиманському напрямку залишається напруженою. Там російські окупанти постійно намагаються атакувати та штурмувати, однак Силам оборони на деяких територіях вдалося перейти в контрнаступ. Про це повідомив командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ої ОШБР ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог штурмує як піхотою, так і великими скупченнями бронетехніки. Проте лінія оборони "тримається міцно" і навіть у деяких місцях бійці перейшли у контрнаступ, зайняли позиції та вирівняли лінію фронту.

ЗС РФ намагаються захопити Терни

Крім того, Краснов розповів, що зараз росіяни сконцентрувалися на селі Терни Донецької області та намагаються його захопити, аби вийти на висоти й потім просуватися на Лиман, а далі на Слов'янськ та Краматорськ.

Командир додає, що у більшості випадків противник застосовує тактику "м'ясних штурмів" малими піхотними групами.

"Вони намагаються пройти хоча б метр, застрибнути в якусь нору, часто закопуються просто серед трупів їхніх же побратимів. Але бувають, що вони можуть накопичити й ударне ядро бронетехніки. Наприклад, таке було кілька днів тому. 10 одиниць бронетехніки о 3 годині ночі намагалися прорвати нашу лінію оборони. Врятуватися змогло лише 4, 6 було спалено. І вся піхота, яка була на броні – вони теж були знищені на місці", — розповідає Краснов.

Росіяни бʼють КАБами по позиціях ЗСУ

Також військовий зазначив, що окупанти продовжують регулярно завдавати удари керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах України.

"Кожного дня є удари КАБами безпосередньо по позиціях на нулі і намагаються перерізати логістику. Кілька днів тому по Тернах одночасно прилетіло 6 КАБів, по самому Лиману також постійно прилітає. По бліндажах, які їм треба знищити, вони також постійно намагаються їх запускати", — наголошує він.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у зведенні від 27 березня повідомили, що позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але без підтверджених змін лінії фронту. Повідомлялося про бої на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман, на південний схід від Куп'янська біля Іванівки; на захід від Кремінної в районі Тернів і Ямполівки, на південь від Кремінної біля Білогорівки.