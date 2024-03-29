"Наступні два роки вирішать усе": найкритичніший момент після Другої світової настав, — Туск

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, європейські країни мають збільшувати витрати на оборону і витрачати на армію щонайменше 2% ВВП.

Нині світ зіткнувся з одним із найкритичніших періодів в історії, який можна порівняти з тим, що було під час Другої світової війни. Протягом найближчих двох років слід очікувати ключові події, які матимуть визначальний вплив на майбутнє всіх країн. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає видання PAP.

Лідер уряду Польщі висловив побоювання щодо можливості нового витка військових конфліктів у світі. Туск закликав громадян "підготуватися морально до можливості нової війни" і бути готовими до її можливого наступу.

За оцінкою прем'єр-міністра Польщі, майбутні два роки стануть визначальними.

"Ми живемо в найкритичніший момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать усе", — сказав він в інтерв'ю європейським ЗМІ.

Туск підкреслив, що не бачить підстав, чому країни Європи не повинні підвищувати витрати на оборону і не виділяти на військові потреби щонайменше 2% ВВП.

"Я знаю, що ситуація з безпекою у нас важча, ніж в Іспанії чи Італії. Але 2% ВВП — це просто необхідно. Я не розумію, як це можна ставити під сумнів", — додав Туск.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що у Заходу є 5 років на підготовку до оборони, про що заявив німецький генерал Карстен Бройер. За його словами, поточна військова ситуація в Україні не дозволяє говорити про "заморожування" конфлікту. При цьому Москва може готувати нову агресію проти країн НАТО.

Нагадаємо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер заявив, що у Заходу є 5 років на підготовку до оборони. За його словами, поточна військова ситуація в Україні не дозволяє говорити про "заморожування" конфлікту. При цьому Москва може готувати нову агресію проти країн НАТО.