Пентагону представили надзвуковий апарат Quarterhorse Mk1: на що здатен літак (фото)

Прототип високошвидкісного реактивного безпілотника може стати основою для створення військового гіперзвукового літака Darkhorse, а також цивільного Halcyon, який долетить із Нью-Йорка до Лондона всього за 90 хвилин.

Американська компанія Hermeus з Атланти 28 березня презентувала свій новий високошвидкісний літак Quarterhorse Mk1 з реактивним двигуном, зробивши ще один невеликий крок на шляху до мети — створення першого у світі гіперзвукового літака багаторазового використання. Про це повідомляє Breaking Defense.

Безекіпажний Quarterhorse Mk1 має здійснити свій перший політ під час майбутніх випробувань на знаменитій базі ВПС Edwards наприкінці цього року. Ці випробування покликані продемонструвати здатність апарату до безпечних, високошвидкісних злетів і посадок, прокладаючи шлях для майбутніх досягнень у галузі гіперзвукових авіаційних технологій.

Компанія планує створити два різних типи гіперзвукових літаків: Darkhorse — універсальний багатоцільовий безпілотник, призначений для оборонних цілей, і Halcyon — пасажирський літак, здатний переправити пасажирів із Нью-Йорка до Лондона всього за 90 хвилин.

Реактивний безпілотний літак Quarterhorse Mk1

У той час як Hermeus демонструє Quarterhorse Mk 1, розробники вже дивляться вперед і готові до наступного етапу розвитку. Вони мають намір представити Пентагону як перший продукт Quarterhorse Mk 2 — швидшу надзвукову версію, випуск якої заплановано на 2025 рік. Цей стратегічний крок підкреслює прагнення Hermeus вирішувати найважливіші оборонні завдання за допомогою передових технологій.

"Ми створюємо потенціал, який, безумовно, заповнить деякі прогалини, і я думаю, що наявність оперативного потенціалу раніше, ніж Darkhorse — на пару років раніше — справді допоможе Пентагону", — заявив гендиректор Hermeus Ей Джей Піпліка в інтерв'ю Breaking Defense.

Тим часом поки що невідомо, чи буде Hermeus пропонувати Quarterhorse Mk2 для програми Пентагону Replicator, у рамках якої протягом двох років буде створено тисячі безпілотних систем для американських ВПС. Але наразі компанія Hermeus не входить до числа перших п'яти підрядників, які беруть участь у ранніх стадіях проєкту спільного бойового літака для повітряних сил США.

Quarterhorse Mk1 на тестовому майданчику

Quarterhorse Mk1 на тестовому майданчику

Водночас оглядачі зазначають, що Quarterhorse Mk2 являє собою зміну парадигми у високошвидкісній безпілотній авіації. Позиціонований як "перший у світі спеціально створений високотехнологічний безпілотник", він забезпечує безпрецедентну швидкість і маневреність, вигідно відрізняючись від наявних військових платформ, таких як RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper, які працюють на дозвукових швидкостях.

Нагадаємо, компанія Boom Technology провела перше льотне випробування демонстраційної версії нового надзвукового літака XB-1, яке відбулося в небі над Каліфорнією. Цей літак може літати зі швидкістю до 2100 км/год.