В Києві судитимуть росіянина, який пограбував аптеку та ломбард

Зловмисник спочатку вкрав в аптеці 10 тис. грн, а потім здійснив розбійний напад на ломбард, після чого його упіймали правоохоронці.

На Київщині затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на ломбард у Вишгороді. Ним виявився 40-річний росіянин, який влітку минулого року пограбував аптеку та погрожуючи фармацевту ножем забрав з каси близько 10 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

У ломбарді чоловік діяв за аналогічною схемою з аптекою: під погрозою ножа забрав золоті вироби та гроші.

"Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На період слідства зловмисник перебував під вартою", — йдеться у повідомленні.

Крім того, порушника впізнала потерпіла — фармацевт з аптеки, яку він пограбував влітку 2023 року та втік.

"За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна", — наголосили в поліції.

У Києві судитимуть росіянина-рецедивіста Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 29 березня правоохоронці затримали на Житомирщині ділків, які постачали до РФ граніт для виготовлення пам’ятників ліквідованим в Україні росіянам. Матеріал отримували компанії, якими володіють члени партії "Единая Россия".

28 березня на кордоні з Молдовою співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох чоловіків, які вдали із себе продавців подушок, щоб утекти з України та ще двох громадян України, які заплатили по $3200 адміністратору телеграм-каналу, щоб потрапити до Молдови, проте він їм так і не допоміг.