Засипали авто пір'ям: ухилянти прикинулись продавцями подушок, щоб утекти до Молдови (фото)

Двоє чоловіків вдали із себе бізнесменів, які займаються продажем подушок. Так ухилянти намагалися виїхати до Молдови, проте отримали адмінпротокол.

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На кордоні з Молдовою співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох чоловіків, які вдали із себе продавців подушок, щоб утекти з України. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Як доказ своєї діяльності чоловіки присипали багажне відділення автомобіля пір’ям. Так вони сподівалися пояснити свою мету перебування в прикордонні. Також у легковику перебувала жінка, яка після втечі своїх "колег" мала повернутися за кермом автівки додому", — ідеться в повідомленні.

Проте під час бесіди з прикордонниками порушники почали плутатися у своїх відповідях і згодом зізналися у своїх намірах.

"На громадян складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду", — зазначили в Держприкордонслужбі.

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Також прикордонники розповіли, як іще двоє громадян України заплатили по $3200, щоб потрапити до Молдови.

"Нелегально потрапити до сусідньої країни намагалися двоє чоловіків, повіривши адміністратору телеграм-каналу, що той дистанційно зможе їм допомогти з перетином. Утім, вони марно викинули по $3200, адже дорогою до Молдови їх перехопили прикордонники", — розповіли в ДПСУ.

На чоловіків також складено адмінпротоколи, їхню подальшу долю визначатиме суд.

Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

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