Греція позбувається старих F-16 і Mirage 2000: чи полетять літаки в Україну, — ЗМІ

Ці машини можуть становити інтерес для східного флангу НАТО, вважає польський оглядач Мацей Шопа, оскільки частина з них все ще в строю, а деякі пройшли модернізацію.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас 25 березня заявив, що ранні версії багатоцільових винищувачів F-16 Block 30 і літаків Mirage 2000 будуть відправлені на пенсію разом зі старими F-4 Phantom II. Перші два типи літаків все ще становлять значну цінність і будуть виставлені на продаж, тому постає питання, чи будуть вони відправлені на потреби Повітряних сил ЗСУ. Про таку перспективу розповів оглядач польського видання Defence 24 Мацей Шопа.

"Нам потрібно провести деякі радикальні зміни... У нас є цілий арсенал різних типів літаків — F-4, Mirage 2000-5, Block 30 F-16, Block 50 F-16, Block 52 F-16, Viper F-16 і Rafales. Ми не можемо продовжувати в тому ж дусі, тому F-4 повинні бути зняті з озброєння і, якщо можливо, продані. Mirage 2000-5 — винятково здатний літак, і його можна продати. F-16 Block 30 мають бути продані", — сказав Дендіас.

Польський оглядач пояснює, що ідея полягає в тому, щоб, з одного боку, звільнити місце в частинах для нових бойових літаків, але водночас скоротити кількість типів платформ, які використовуються грецькими ВПС.

"Після придбання Rafale і F-35 греки вже матимуть на озброєнні F-4, F-16 Block 30, F-16 Block 50, F-16 Block 52+, F-16V, Mirage 2000 у двох варіантах, а також ще Rafale і F-35A. Тому відмова від трьох типів видається доцільною", — вважає Шопа.

Водночас точна кількість винищувачів грецькою стороною не називається. Журналіст зазначив, що наприкінці 1980-х років Греція замовила 40 багатоцільових літаків F-16C/D Block 30 і 40 одиниць Mirage 2000EG/DG, плюс ще 15 машин уже у XXI столітті у варіанті Mirage 2000-5BG/EG. Але частина літаків прийшли в непридатність, хоча "кілька десятків" винищувачів все ще в строю, а деякі пройшли модернізацію.

Шопа припускає, що всі ці машини можуть становити інтерес для східного флангу НАТО, — наприклад, Румунію, Болгарію, Словаччину і навіть, теоретично, Польщу. Крім того, будь-який із цих типів літаків може опинитися в Україні, в контексті військової допомоги Києву.

"Однак поки що українці, схоже, зосереджені на надходженні на озброєння та освоєнні F-16, хоча, з іншого боку, вони мали б просити французів передати їм винищувач-бомбардувальник Mirage 2000D", — підкреслив оглядач.