"Значна кількість": Україна почне отримувати боєприпаси у квітні, — Згурець (відео)

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, у противника є перевага на полі бою, і час цю динаміку змінювати. Якщо снаряди надійдуть вчасно, то вже незабаром ЗС РФ відчують це на собі.

Україна може вже у квітні почати отримувати боєприпаси, які суттєво змінять динаміку на полі бою. Деталями з цього приводу поділився директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, якщо снаряди справді надійдуть найближчими днями чи тижнями, тоді російські окупанти зможуть це відчути на собі. Противника почнуть знищувати ще потужніше. Усе це станеться завдяки тому, що переговорний процес про контракти на боєприпаси, які знайшла для Києва Чехія, вже завершився.

"Ці боєприпаси вже почнуть надходити в Україну з квітня, тобто це досить хороші часові показники. Це говорить про те, що дійсно йдеться про 1 млн снарядів, і це значна кількість. Навіть якщо потреби піхоти по 300 тис. на місяць, з урахуванням обіцянок поставок з інших країн, то це суттєво змінить динаміку на полі бою, де співвідношення ворожої артилерії до нашої становить 1 до 5. Нам потрібно виправляти цю динаміку на свою користь", — заявив Сергій Згурець.

Окремо експерт додав, що найоптимальніша стратегія для української сторони зараз полягає в тому, щоб не допустити російського наступу, про який дедалі частіше говорять представники Заходу.

Також не можна дати російським окупантам можливість накопичувати ресурси шляхом знищення тих підрозділів, які зараз діють на лінії фронту. Саме цим і зайняті українські захисники.

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що чеський глава Міністерства закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що в Україну поставлять 300 000 снарядів. Вони повинні будуть забезпечити важливий "перепочинок" на передовій на кілька місяців.

При цьому, 21 березня повідомлялося, що Чехія вже 2 роки непублічно постачає Україні боєприпаси. До відповідної ініціативи долучилися також Данія та Нідерланди. Водночас тільки зараз у Чехії вирішили відкрито звернутися до країн-членів ЄС із закликом забезпечити закупівлю снарядів для України.