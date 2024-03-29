Російський "Севмаш" проходить модернізацію: як це позначиться на виробництві підводних човнів

На підприємстві, серед іншого, створюється інфраструктура, яка необхідна для реалізації блочно-модульного методу будівництва атомних підводних човнів. Це скоротить терміни будівництва АПЛ на 18 місяців.

Провідний російський виробник підводних човнів — "Севмаш" оголосив про завершення масштабної модернізації гальванічного цеху, відповідального за нанесення спеціального покриття на металеві вироби. Як ідеться в матеріалі Defense News, цей проєкт, завершений цього місяця, спрямований на підвищення енергоефективності виробництва на заводі, який планує побудувати атомний підводний човен п'ятого покоління для Росії.

Згідно з даними компанії, на сєвєродвінському "Севмаші" введено в експлуатацію нові гальванічні дільниці, що включають ультразвукове очищення, спеціалізоване хромування, тверде та електроізоляційне анодування, а також хімічне нікелювання.

Потенціал підприємства

Як розповів експерт із Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Павло Лузін, цикл будівництва та випробувань нових субмарин тепер становить близько семи років. Наразі завод зайнятий будівництвом восьми-десяти підводних човнів на різних етапах. Однак, на його думку, поки що незрозуміло, чи зможе "Севмаш" реалізувати всі плани з огляду на обмеження доступу до західних технологій та обладнання через санкції.

"В умовах закриття доступу до західних технологій та обладнання, коли весь ланцюжок кооперації, що бере участь у створенні підводних човнів, страждає від санкцій, складно передбачити, наскільки ефективною буде модернізація "Севмашу", — зазначив Лузін.

Підприємство "Севмаш" у місті Сєвєродвінськ, РФ

Модернізація на "Севмаші"

Остання велика модернізація виробництва "Севмашу" була проведена в 1970-х роках для будівництва атомних підводних човнів третього покоління. Починаючи з 2011 року, в рамках Федеральної цільової програми розвитку військово-промислового комплексу Росії, почалося технічне переозброєння і реконструкція.

Завод отримав значні інвестиції (близько 507 млн доларів) на придбання нового технологічного обладнання в різних країнах, а після 2022 року почав активно розвивати місцеве виробництво обладнання. Процес модернізації охоплює не лише технічні аспекти, а й енергетичну ефективність, як у разі переходу на використання природного газу замість нафти та вугілля.

Так, 2023 року компанія завершила модернізацію металургійного цеху, під час якої було придбано електродугові печі для виробництва сталі, обладнання для позапічного оброблення сталі, газоочисні станції для пічних викидів і системи охолодження із замкнутим водообігом.

Також важливим етапом модернізації стало оновлення кранового обладнання, що сприяє більш ефективному виробничому процесу.

"Севмаш" планує продовжити участь у Федеральній цільовій програмі до 2027 року і використати цю можливість для подальшої модернізації виробництва в рамках будівництва підводних човнів п'ятого покоління. Лузін додав, що наразі "Росія активно працює над створенням таких підводних човнів, з урахуванням планованого будівництва човнів проєктів "Борей" і "Ясень" принаймні до початку 2030-х років".

Спуск на воду підводного човна "Новосибірськ"

Новий підхід до складання субмарин

Ще один важливий момент у технічному переозброєнні заводу — створення інфраструктури, необхідної для реалізації блочно-модульного методу будівництва атомних підводних човнів. Цей підхід передбачає складання субмарин із великих блоків, заповнених обладнанням. Він замінить наявний на "Севмаші" модульно-агрегатний метод, впроваджений під час будівництва атомних підводних човнів третього покоління.

За нового методу більшу частину складальних робіт виконують у спеціалізованих цехах, після чого блоки подають на стапель для остаточного складання всього підводного човна. На думку російських фахівців, такий підхід дасть змогу підвищити якість робіт, знизити трудомісткість і собівартість, а також скоротити терміни будівництва АПЛ на 18 місяців.

Металургійний цех "Севмашу"

Тим часом цей метод вимагає підвищеної точності всього технологічного процесу і високої культури виробництва на всіх етапах, а його впровадження потребує багато часу. Росіяни планують завершити роботи в цьому напрямку до 2031 року.

Таким чином, завершення модернізації виробництва на "Севмаші" не тільки підвищує ефективність виробництва підводних човнів, а й підтверджує прагнення Росії до зміцнення своїх оборонних можливостей у морській сфері.

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