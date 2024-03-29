"Історична можливість перемогти ворога": Путін "слабкий зараз", — офіцер ЦРУ

Джон Сайфер, який пропрацював у Секретній службі ЦРУ 28 років, закликав США діяти як наддержава і передати Україні все необхідне для перемоги.

Колишній офіцер ЦРУ закликав західних союзників України надати країні велику військову підтримку і заявив, що президент РФ Володимир Путін "зараз слабкий". Про це Джон Сайфер написав у X.

Джон Сайфер пропрацював у Секретній службі ЦРУ 28 років, а 2014 року вийшов на пенсію. Тепер він виступив із закликом до американської влади діяти рішучіше в тому, що стосується допомоги Україні.

"Заради всього святого. У нас є історична можливість перемогти ворога, який уже багато років воює з нами. Путін руйнує все, що для нас важливо. Він зараз слабкий. Перестаньте бути такими боязкими й дійте як наддержава", — йдеться в публікації.

Пост Джона Сайфера

Він додав, що Україні потрібно надати все необхідне для перемоги.

Президент України Володимир Зеленський напередодні, 28 березня, заявив, що якнайшвидше узгодження допомоги Україні в Конгресі "життєво важливе".

Український лідер також заявив в інтерв'ю CBS News, що Україні потрібна "допомога зараз". Він попередив про російський наступ, що насувається, і можливість того, що війна вийде на територію НАТО.

Офіційні особи США попередили, що нинішня нестача боєприпасів в Україні може стати "катастрофічною" до кінця березня. Кілька американських чиновників наприкінці минулого місяця на умовах анонімності повідомили, що "переломний момент починається зараз, і ситуація продовжить поступово погіршуватися протягом весни та літа".

Нагадаємо, що, згідно з прогнозом ISW станом на 28 березня, ЗС РФ зможуть атакувати тільки в одному напрямку, а нових фронтів не буде.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, 28 березня російські війська заявили про просування в Семенівці та знищення морського дрона біля Кінбурнської коси.