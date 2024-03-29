Після "року м'ясорубки": у США сумніваються, що Росія здатна на новий масштабний наступ

Після "року м'ясорубки": у США сумніваються, що РФ здатна на новий масштабний наступ.

Наразі Російська Федерація не має можливості почати новий наступ на передовій, однак не виключає, що українські сили оборони продовжать піддаватися атакам загарбників. Про це повідомив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, передає видання Defence One.

Браун наполягає на тому, що Конгрес США має ухвалити рішення про надання військової допомоги Україні в найкоротші терміни.

Також він сумнівається в тому, що Російська Федерація готова до нового наступу на фронті. Він вважає, що українські сили оборони будуть успішно чинити опір атакам загарбників.

"Я не знаю, чи зможуть росіяни організувати великий наступ", — сказав Браун.

Він наголосив на особливій важкості боїв, які відбувалися наприкінці 2023 року.

"І, я б сказав, це майже м'ясорубка", — додав він.

Генерал пояснив, що в попередній наступ російські сили вклали значні ресурси, включно з особовим складом, озброєнням і транспортними засобами.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що РФ створить 2 нові армії, однак вони з великою ймовірністю зіштовхнуться із серйозними проблемами. За даними британської розвідки, противнику раніше вдавалося укомплектовувати підрозділи особовим складом, проте з усім іншим ЗС РФ регулярно зазнають труднощів.