"Путін проти перемовин": у МЗС Німеччини очікують ескалації у війні Росії проти України

У разі перемоги Москви, як заявила міністерка Анналена Бербок, безпека в Європі та міжнародний порядок опиняться під загрозою, тому варто не допустити поразки Києва.

Загарбницька війна проти України, ініційована Росією навряд чи завершиться найближчим часом, а жорстокість президента РФ Володимира Путіна немає межі. З відповідною заявою виступила керівниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю медіагрупі Funke, повідомляє Tagesspiegel.

Представниця відомства наголосила, що очільник Кремля діє поза межами раціональних аргументів і цінностей людства. Вона зазначила, що Путін демонструє крайній рівень жорсткості та не бажає зупинятися.

"І він, звичайно, не хоче вести перемовини, — сказала Бербок.

Путін неодноразово, як зазначила дипломатка, випробовував єдність європейців з початку вторгнення в лютому 2022 року. На її думку, очільнику Кремля не вдасться залякати світ своїм "курсом дегуманізації". Бербок розповіла, що РФ використовує фейкові новини, маніпуляції та цілеспрямований вплив на суспільства, щоб просувати вигідні наративи.

"Путін веде свою війну не лише за допомогою своїх військових", – пояснила керівниця німецького МЗС.

Бербок також закликала не допустити поразки України у цій війні. Вона зазначила, що у разі перемоги Росії безпека в Європі та міжнародний порядок також опиняться під загрозою.

"Підтримка України є нашою власною гарантією безпеки", – додала міністерка.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що фахівці Міністерства закордонних справ Німеччини виявили систематичну інформаційну кампанію, яку Російська Федерації проводить у соціальній мережі X. У МЗС Німеччини виявили понад 50 000 фейкових акаунтів у сервісі мікроблогів.