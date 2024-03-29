Транспортування боєприпасів у межах чеської ініціативи вже розпочато, — МЗС Польщі

За словами польского міністра Радослава Сікорського, Варшава подвоїть свій внесок у чеську ініціативу, але деталей він не назвав, заявивши, що це "військова таємниця".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю, 29 березня, зазначив, що доставку снарядів для України в межах ініціативи Чехії вже організовано й Польща подвоїть свій внесок у цю програму. Про це пише польське видання Wnp.pl.

Ні розміру польського внеску, ні термінів доставки боєприпасів Сікорський не назвав, покликаючись на те, що це військова таємниця. Однак зазначив, що чеська ініціатива щодо боєприпасів "дуже корисна", оскільки призводить до відправки Україні, яка воює, необхідних їй боєприпасів, що закуповуються з різних джерел, зокрема неєвропейських.

"Той факт, що вона (ініціатива Чехії. — Ред.) уже отримала тверді обіцянки про підтримку, підкріплені грошима, і те, що транспортування вже організується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням", — заявив Сікорський.

На запитання журналістів, чи має Європа в контексті допомоги Україні зосередитися на військовій політиці, Сікорський зазначив, що перед приїздом до Хожува він також говорив із міністеркою промисловості Маженою Чарнецькою про можливості розвитку виробництва боєприпасів у Сілезькій провінції, включаючи снаряди калібру 155 мм.

"Я говорив про те, яку вигоду Сілезія могла б отримати від військового виробництва — від виробництва необхідних 155-мм боєприпасів", — сказав він.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що "це одне з найактуальніших завдань".

"І я розумію, що тут є місця, є інфраструктура, є люди, є ресурси для цього виробництва, і сподіваюся, що Міністерство промисловості в співпраці з міністром держмайна, міністром національної оборони та чиновниками місцевих органів влади візьмуться за це завдання. Це дуже важливо й дуже актуально", — підкреслив глава МЗС.

Щодо масштабів нинішньої загрози з боку Росії та можливості вторгнення до Польщі, Сікорський вказав на повідомлення ЗМІ стосовно діяльності РФ в Україні.

"У Польщі чути вибухи російських ракет, які прямують до Львова. Я не думаю, що мені потрібно пояснювати, що це означає", — сказав він.

Програма Чехії та союзників щодо боєприпасів

Чеська ініціатива з боєприпасів передбачає закупівлю щонайменше 800 тисяч штук артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Операція тримається в секреті — відомі країни, які внесли кошти на закупівлю, але не країни-продавці снарядів.

Нещодавно глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що в межах ініціативи Україні можуть передати вже 1,5 мільйона снарядів.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наша країна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.

Нагадаємо, Фокус писав, що Чехія вже два роки непублічно постачає Україні боєприпаси. До відповідної ініціативи долучилися також Данія та Нідерланди. Водночас тільки зараз у Чехії вирішили відкрито звернутися до країн-членів ЄС із закликом забезпечити закупівлю снарядів для України.