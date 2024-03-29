"Могли опинитися на місці України": в МЗС Естонії заявили, що вступ до НАТО запобіг нападу РФ

Якби Естонія залишилася в так званій "сірій зоні", бойові дії могли б відбутися й на території балтійської держави.

Вступ Естонії до НАТО допоміг запобігти ймовірному нападу Росії. Про це заявив Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, повідомляє ERR.

Він наголосив на тому, наскільки важливим альянс є для забезпечення безпеки, процвітання і стабільності балтійської країни в довгостроковій перспективі. З його слів, не можна виключати, що без членства в НАТО незалежність Естонії вже була б під загрозою.

Важливо Естонія пропонує передати всі російські заморожені активи на забезпечення оборони України

"Не виключено, що якби Естонія залишилася в так званій сірій зоні, те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, могло б відбутися й на нашій території", – розповів Маргус Цахкна.

Очільник відомства розповів, що зусилля дипломатів та політиків протягом десятиліття призвели до вступу Естонії до Альянсу. Дії влади дали результат та захистили громадян країни.

"Наш шлях до вступу в Альянс не був гладким і прямим, а став можливим завдяки наполегливій праці та збігу обставин", – додав міністр.

Цахкна також підкреслив, що наступного тижня НАТО відзначатиме свою 75-ту річницю. З його слів, політика відкритих дверей НАТО зробила блок сильнішим, ніж будь-коли, напередодні його великого ювілею.

"Оскільки НАТО є єдиною гарантією безпеки, яку розуміє Росія, ми очікуємо, що Україна стане членом Альянсу якнайшвидше", – наголосив він.

Розширення НАТО у 2004 році

Естонія вступила до НАТО у 2004 році. До Альянсу також доєдналися Болгарія, Литва, Латвія, Латвії, Румунія, Словаччина і Словенія. Вперше ці держави були запрошені розпочати перемовини стосовно членства під час саміту в Празі 2002 року. Вони вступили до альянсу незадовго до саміту 2004 року в Стамбулі.

Нагадаємо, 29 березня у МЗС країни назвали метою РФ відновлення слави СРСР. Росія не згодна з незалежністю не тільки України, але й країн Центральної Азії, оскільки Кремль досі розглядає їх як колишні провінції.