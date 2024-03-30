Нічна атака "Шахедів" на Україну: у ЗСУ назвали кількість збитих російських БПЛА

За даними військових, окупанти знову намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру. Загалом ЗС РФ запустили по Україні дванадцять безпілотників.

У ніч на 30 березня Сили протиповітряної оборони (ППО) України знищили дев'ять безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Повідомляється, що загалом окупанти запустили дванадцять дронів, дев'ять з яких вдалося збити в межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Крім того, росіяни вдарили по Донецькій області чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

Сили оборони збили дев'ять БПЛА Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

В операційній зоні Сил оборони півдня було знищено сім безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136 — чотири в Дніпропетровській області, два в Одеській області та один у Херсонській області.

"Попадань не допущено, однак у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано", — повідомили в ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 30 березня в Одеській області прогриміли вибухи. Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти спрямували групу БПЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

Ми також писали про те, що в Білому домі засудили масований російський обстріл України 29 березня, під час якого було пошкоджено об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.