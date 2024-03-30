Атака БПЛА: є влучання в об'єкти інфраструктури на Полтавщині та Дніпропетровщині, — ОВА

У Дніпропетровській області уламки збитого дрона впали на території елеватора, виникла пожежа. Критичних руйнувань не зафіксовано, обійшлося без постраждалих, запевнив голова ОВА Сергій Лисак.

У ніч на суботу, 30 березня, російські безпілотники атакували Полтавську область. Під ударом ворожих дронів був інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

За його словами, зафіксовано декілька влучань.

"Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог учергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району", — написав Пронін.

Очільник Полтавської ОВА додав, що внаслідок російського удару постраждалих немає.

Атака дронів 30 березня — Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині в результаті російської атаки пошкоджень зазнав інфраструктурний об’єкт і елеватор. Про це розказав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Уночі сили ППО в області знищили 4 дрони: по одному в Кам'янському та Криворізькому і два — у Дніпровському районі.

"Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань і постраждалих немає. Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв із артилерії. Люди неушкоджені", — заявив Лисак.

Він додав, що вранці окупанти вдарили по Нікополю безпілотником. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Нагадаємо, уночі 30 березня Сили ППО України знищили 9 із 12 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136. Дрони збивали в межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

29 березня ЗС РФ здійснили масований удар по 10 областях України. Ворожі дрони та ракети атакували енергетичну інфраструктуру й цивільні об'єкти. Сили ППО збили 84 з 99 повітряних цілей.