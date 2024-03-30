Понад півтисячі: стало відомо, скільки дітей загинуло через військову агресію РФ

Понад 1800 дітей постраждали внаслідок російської агресії починаючи з 24 лютого 2022 року, понад півтисячі з них загинули. Найбільше постраждалих у Донецькі та Харківській областях.

За час повномасштабного вторгнення через російську агресію в Україні загинули 537 дітей, ще понад 1273 — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Більше ніж 1810 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 30 березня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 537 дітей загинули та понад 1273 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що найбільше дітей постраждало у Донецькій (524 дитини) та Харківській (343 дитини) областях. Далі йдуть Херсонська — 149 дітей, Київська — 130 дітей, Дніпропетровська — 125 дітей, Миколаївська — 103 дитини та Запорізька область — 100 дітей.

Діти-жертви російської агресії Фото: ОГПУ

Нагадаємо, 29 березня заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Російської Федерації до України Національна поліція спромоглась відшукати 14 409 безвісти зниклих осіб: 4 529 з них — знайшли загиблими. Крім того, починаючи з 24 лютого 2022 року з окупованих територій до України було повернуто понад 2000 тіл.

25 лютого президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках Форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що за час повномасштабної війни загинули 31 тисяча українських військових.