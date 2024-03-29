Бив та обзивав: на Львівщині діти не ходять у школу через скандального директора (відео)

Місцеві жителі розповіли, що конфлікт тягнеться вже 14 років. З 17 березня у школі Верхньої Яблуньки немає дітей — усі виражають незгоду з рішенням Верховного суду та чекають на реакцію місцевої влади.

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У селі Верхня Яблунька у Львівській області вже два тижні діти не вчаться у школі. Причина полягає у давньому конфлікті з директором. Деталі з’ясували кореспонденти "Суспільного".

Син місцевої мешканки Світлани Висоцької тепер вчиться в іншій школі. Він згадав, що у сільському навчальному закладі на нього "сильно кричали", обзивали "п*скудою" та погрожували тим, що залишать у 4 класі на другий рік.

Сама Висоцька працює в школі вчителькою початкових класів. Вона розповіла, що конфлікт з директором та його родичами триває вже не один рік.

"У нас ця ситуація вже триває 14 років. У нас була акція протесту проти директора Січака Івана Миколайовича. Ті вчителі, які виступили проти нього, він всіх звільнив, до єдиного, нас тільки лишилися дві людини", — пояснила вона.

Вчителька поскаржилася, що поки інші були змушені жити на 240 гривень, донька директора отримувала дві з половиною ставки.

Попри 296 учнів школа стоїть порожньою, адже навчання зупинилось 17 березня. Так місцеві протестують через поновлення директора через Верховний суд.

Журналісти додзвонитись до Січака не змогли, а на робочому місці його не застали. Однак голова батьківського комітету Петро Іванюк їм розповів, що конфлікт спричинив булінг дітей. Батьки миритись з поверненням директора на посаду не хочуть, тож звернулись до місцевої влади.

"У зв’язку з незгодою та недовірою та неповагою до батьків Січаком Іваном Миколайовичем було оголошено неодноразову догану, оскільки він не з’являвся на заслухання звіту про працю, за прогули на робочому міці", — зацитував звернення Іванюк.

Староста громади Михайло Шкітак відмовився коментувати ситуацію, але запевнив, що заява буде розглянута відповідно до закону. В обласному управлінні освіти відмовили у коментарі. У Міносвіти ж відповіли, що директорів призначають та звільняють відповідно до рішення управління освіти, і саме ця інстанція може подати апеляцію.

Конфлікт з директором школи у Верхній Яблуньці: що вже відомо

У вересні 2023 року учні школи у Верхній Яблуньці також не ходили у школу. Місцева мешканка Оксана Костів заявляла, що Січак вдарив її сина.

"У 2021 році з початку навчального року, Січак Іван вчинив булінг до моєї дитини, вдарив її по голові. Було цькування, багато цькування, просто дитина мені вдома нічого не говорила. Коли вже вдарив, я до поліції спочатку не зверталася, я пішла, щоб він мені пояснив. Він звичайно сказав, що він не вдарив і почались суди. Вони тривають вже другий рік", — ділилась жінка.

Інша жителька села — Марія Костів ділилась, що її доньку довели у школі до самогубства. Батько трьох школярів Степан Терів скаржився, що Січак "принижував дітей". Ганна Зелінка розповіла, що директор називає учнів "д*білами".

11 вересня зустріч батьків з директором переросла у бійку. У соцмережах інцидент аргументували тим, що Січак є прихильником УПЦ МП та почувається "місцевим царьком".

Нагадаємо, з соцмереж стало відомо, що в Одеській області помер школяр, граючи в комп’ютерні ігри. Тіло 14-річного хлопчика виявила його бабуся. У Центрі екстреної медичної допомоги Фокусу підтвердили факт смерті.