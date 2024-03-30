Окупаційна влада в "ЛНР" почала примусову весняну мобілізацію, — Лисогор

Ватажки невизнаної "ЛНР" почали мобілізовувати чоловіків 1994-2006 років народження. Тих, хто не з’являється до військкоматів, посилено шукають та доставляють силоміць.

У так званій "ЛНР" почала весняна хвиля примусової мобілізації, яка триватиме протягом квітня-липня. Чоловіків змушують йти до окупаційного війська, а тих, хто переховується, відшукують та доставляють до військкоматів силоміць. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Весняну хвилю примусової мобілізації у так званій "лнр" розпочали із призову осіб чоловічої статі 1994-2006 років народження. Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", — написав Лисогор.

Він уточнив, що громадян, які не з’являються до військкоматів, доставляють силоміць.

"Примусова кампанія триватиме протягом квітня-липня. Відповідний указ підписано окупаційною владою регіону", — зазначив Лисогор.

Нагадаємо, 29 березня Центр національного спротиву повідомив, що російські куратори невизнаних республік вимагають від ватажків окупаційних адміністрацій повної паспортизації населення до 2026 року. Це відбувається, тому що мешканці тимчасово окупованих територій продовжують саботувати видачу російських паспортів.

30 березня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що діти Бєлгорода й інших населених пунктів у 30-кілометровій зоні на кордоні з Україною після весняних канікул навчатимуться дистанційно. Це пов'язано з обстрілами області.