Мер Білої Церкви заявив, що вступає до лав ЗСУ (відео)

Геннадій Дикий заявив, що хоче долучитись до лав ЗСУ як мільйони громадян та стати на захист України. У нього є військове звання офіцера.

Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий заявив про те, що вступає до лав Збройних сил України, оскільки має військове звання офіцера та спеціальність — офіцера протиповітряної оборони. Про це Дикий заявив у своєму відеозверненні.

"Я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я — офіцер протиповітряної оборони. Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України із сотнями тисяч, мільйонами наших співгромадян стати на захист держави", — сказав Дикикй.

Він уточнив, що місто міцно стоїть на ногах та попросив зберігати єдність й працювати на благо громади.

"Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм", — зазначив Дикий.

Звернення Геннадія Дикого

Геннадій Дикий очолював Білу Церкву з 2015 року.

Нагадаємо, 30 березня пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що депутат Семенівської міської ради в Чернігівській області 5 місяців отримував зарплату військовослужбовця, проте не з'являвся на військову службу, хоча був мобілізованим. Його судитимуть як ухилянта.

В цей же день голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що у так званій "ЛНР" почалась весняна хвиля примусової мобілізації, яка триватиме протягом квітня-липня. Ватажки невизнаної "ЛНР" почали мобілізовувати чоловіків 1994-2006 років народження. Тих, хто не з’являється до військкоматів, посилено шукають та доставляють силоміць.