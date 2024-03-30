Пси війни: Британія готує нову зброю в можливій війні проти РФ, — ЗМІ (фото)

До допомоги собак-хаскі вдалися після того, як британські політики визнали, що у війні проти Росії у Великої Британії боєприпаси й бронетехніка закінчаться менше ніж за два місяці.

Елітні британські командос на навчаннях за Полярним колом використовували собак для постачання військ боєприпасами та продовольством. Група військової підтримки тренувалася з хаскі в північній частині Норвегії. Про це пише The Daily Mail.

До такого способу вдалися після того, як представник комісії консерваторів з оборони Марк Франсуа визнав, що у війні проти путінської Росії у Великої Британії закінчаться боєприпаси й бронетехніка менше ніж за два місяці.

Хаскі

Хаскі

Фахівці з полку матеріально-технічного постачання знаходять способи, як залучити собак у ризикованих місіях на територію противника.

Група, відома як Whisky Squadron (ескадрон хаскі), складається з досвідчених інженерів, логістів, водіїв і солдатів охорони, які різними способами добираються до зазначених локацій під покровом темряви.

На опублікованому відео собаки пробираються дикою місцевістю в Арктиці. Команда військових працювала з норвезькою організацією Riverland Husky, вивчали відстань, яку ця порода може подолати, швидкість і витривалість на засніженій місцевості.

Хаскі

Хаскі

Хаскі

"Ми боремося із загрозою високотехнологічної зброї та розглядаємо низькотехнологічні та малопомітні рішення, такі як собаки-хаскі, для поповнення запасів передових сил", — пояснив капітан Королівської морської піхоти Ел Хантер.

Whiskey Squadron з'явився всього шість місяців тому. За словами морського піхотинця Роберта Сварта, молоді бійці хочуть приїхати до Норвегії та випробувати себе в одних із найскладніших умов у світі.

Рядовий Джеймс Гледхілл, фахівець із постачання Королівського логістичного корпусу, додав: "Бувши молодим солдатом, ви читаєте новини й бачите, що відбувається сьогодні в Україні. Я думаю, що це більше, ніж будь-які інші навчання, слугує репетицією місії. Звичайно, ми готові, якщо трапиться найгірше, стати пліч-о-пліч із нашими норвезькими партнерами".

Нагадаємо, що собаки в Україні допомагають знаходити радіацію. Детектори пов'язані з мобільними пристроями, які попереджають кінологів.

Також повідомлялося, що бійцю НГУ довелося проїхав 2,5 години в тамбурі через службового собаку.