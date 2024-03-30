"Чудова новина": НАТО розгорне систему Patriot у Литві на кордонах із РФ

Система протиповітряної оборони пробуде в Литві декілька тижнів, поки триватимуть спільні литовсько-нідерландські навчання, заявили в оборонних відомствах двох країн.

Улітку цього року Нідерланди тимчасово розгорнуть систему протиповітряної оборони Patriot у Литві на кордонах із Російською Федерацією. Ракетний комплекс пробуде в прибалтійській країні декілька тижнів. Про це повідомило Міністерство оборони Литви в п'ятницю, 29 березня.

У відомстві зазначили, що військова частина з Нідерландів тренуватиметься спільно з підрозділами литовської армії. На навчаннях солдати відпрацьовуватимуть вміння переміщати системи та підрозділи ППО за дуже короткий час, а також інтегрувати їх для виконання завдань протиповітряної оборони.

"Розгортання нідерландських систем Patriot у нашій країні — чудова новина. Участь нідерландських солдатів у батальйоні передових сил НАТО, місії повітряної поліції країн Балтії та підрозділі інтеграції сил НАТО має велике значення для безпеки балтійських країн. Цим кроком ми також зміцнюємо нашу співпрацю у сфері протиповітряної оборони", — заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Зі свого боку, очільниця оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що військовий підрозділ її країни, який прибуде до Литви, сприятиме готовності протиповітряної оборони НАТО.

"Це важливий сигнал для наших союзників на східному фланзі: ви можете розраховувати на Нідерланди й у сфері протиповітряної оборони також", — сказала вона.

Нагадаємо, 28 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що США ще не передавали Україні системи Patriot. Україна отримувала їх від інших партнерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після атаки ЗС РФ балістичними ракетами 25 березня закликав союзників дати Україні "бісові Patriot!".