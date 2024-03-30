Проєкт "Харконнен": українська САУ "Богдана" отримала захист від дронів (фото)

Артилеристи кажуть, що окупанти не зупиняють полювання за українським озброєнням. Тому військові самостійно зробили антидронові решітки.

47-ма окрема артилерійська бригада показала САУ "Богдана" калібру 155 мм із захистом кабіни від дронів. Про це повідомляє пресслужба бригади у Фейсбуці.

"Геніальні рішення потребують геніальних думок, а наше сьогодення вимагає саме такого підходу постійно", — написали військові.

Захист боєкомплекту антидроновами решітками Фото: 47 окрема артилерійська бригада

Російська армія не зупиняє полювання на українське озброєння, тому питання захисту завжди актуальне. В межах проєкту "Харконнен" бійці створили систему захисту гармати від дронів-камікадзе. У "Мілітарному" додають, що решітки встановили на лобову і верхню частину кабіни, де знаходиться водій і обслуга САУ, капот над двигуном і в місці перевезення 155-мм снарядів разом з пороховими метальними зарядами.

155-мм гармата САУ "Богдана" Фото: 47 окрема артилерійська бригада

На світлинах зображена версія САУ "Богдана" з шасі від "Української бронетехніки". Антидронові решітки націлені захистити артустановку від FPV-дронів і дронів-камікадзе по типу "Ланцет". Раніше українська артустановка витримувала удар дрона "Ланцет". Виробник заявив, що екіпаж вижив.

Нагадаємо, 22 лютого в ЗСУ показали оновлену українську САУ "Богдана" калібром 155-мм. Розробники продовжують покращувати гаубицю.

Раніше військові показали як "Богдана" ліквідувала російський танк. Ураження здійснили артилеристи 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.