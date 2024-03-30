Примхи географії. У США є штат, який не підпадає під "парасольку" НАТО, — CNN

Під час заснування Північноатлантичного договору Гаваї ще не були частиною США, тому не підпадають під 5 статтю Статуту НАТО.

Завдяки нещодавньому приєднанню Швеції до НАТО в Альянсі вже нараховується 31 країна включно зі Сполученими Штатами Америки, але без одного штату. Про це повідомляє CNN.

Виявляється, що 49 із 50 штатів США мають безпекові гарантії, як і в кожної країни-члена. Через примхи географії та історії Гавайські острова не охоплюються пактом НАТО. Якби на базу ВМС США у Перл-Харборі чи штаб-квартиру Індо-Тихоокеанського командування неподалік від Гонолулу напали, то члени НАТО не були б зобовʼязані захищати Гаваї.

"Це найдивніша річ. Люди схильні вважати, що Гаваї є частиною США, а отже, вони охоплені НАТО", — каже Девід Санторо, президент аналітичного центру Pacific Forum у Гонолулу.

Проте він додає, що підказка криється в назві Альянсу — Організація Північноатлантичного договору. Гаваї розташовані в Тихому океані та не є континентальною частиною США, які на східних берегах сягають Атлантичного океану. Під час заснування НАТО в 1949 році Гаваї ще не були штатом у складі США.

Гавайські острови не підпадають під "парасольку" НАТО

5 стаття НАТО передбачає колективну оборону в разі нападу на будь-яку країну-члена, але стаття 6 обмежує географічну сферу застосування 5 статті.

"Вважається, що збройний напад на одну або більше сторін включає збройний напад на територію будь-якої зі сторін у Європі чи Північній Америці", — йдеться в статті 6. Там також сказано, що будь-які острівні території повинні розташовуватися в Північній Атлантиці, на північ від Тропіка Рака.

Представник Держдепу підтвердив, що на Гаваї не поширюється 5 стаття, але додав, що 4 стаття регламентує консультації у випадку, якщо "територіальна цілісність, політична незалежність або безпека" будь-якого члена буде під загрозою, повинна охоплювати будь-яку ситуацію, яка може вплинути на 50-й штат. Він також додав, що навряд інші країни погодяться додати Гаваї до договору, бо вони теж мають закордонні території.

Водночас база "Гуам", яка розташована найближче до Китаю, підпадає під безпекову парасольку НАТО.

Нагадаємо, 30 березня в НАТО заявили про розгортання ЗРК Patriot у Литві на час навчань.

Раніше в Естонії заявили, що вступ до НАТО запобіг нападу РФ на країну.