Обстріляли дронами та ракетами: Сили оборони розкрили деталі нічної атаки на південь України

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, окупанти вдалися до комбінованої тактики, випробовуючи системи ППО спочатку БпЛА, потім — ракетами.

Російські збройні сили атакували райони на півдні України, знову націлюючись на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомили Сили оборони півдня.

За даними джерела, окупанти знову обстріляли південні регіони кількома хвилями ударних дронів типу "Shahed-131/136".

"Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одеської області та агропромислові потужності Херсонської області", — йдеться в повідомленні.

Протягом приблизно двох годин інтенсивно діяли сили протиповітряної оборони. Загарбники сильно обстріляли Одеську область — водночас 8 БпЛА вдалося збити.

Через падіння уламків збитого дрона на один з об'єктів енергетики в регіоні сталася пожежа, яка призвела до вимкнення електрики в кількох населених пунктах. Пожежу успішно загасили, і завдяки оперативним заходам ніхто не постраждав.

"По Херсону під час атаки росіяни застосували і балістику, і керовану авіаційну ракету. Влучили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали", — додали у відомстві.

Крім того, обстріл прокоментувала і речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, під час обстрілу півдня було зафіксовано удари ракетами.

"По території Херсонської області ворог спрямував і балістичну ракету типу "Іскандер-М", і з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямував Х-59, керовану авіаційну ракету, безпосередньо під час відпрацювання по дробовій атаці", — сказала вона в ефірі телемарафону.

Результати роботи ППО під час нічної атаки 31 березня

За даними командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, Сили протиповітряної оборони вночі ліквідували 9 ракет і 9 ударних безпілотників росіян, які атакували Україну.

"У ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. — РФ), 11-ма ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ, Крим), балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим) і керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)", — написав він у своєму повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня відбулося засідання Ставки головнокомандувача, під час якого президент України Володимир Зеленський заявив, що ціллю ракетної атаки росіян цієї ночі були Канівська та Дніпровська ГЕС.